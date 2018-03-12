Это - вечная, системообразующая тема нашей политики, общественного сознания, государственной идеологии. Как минимум "300 лет вместе" (с Петра I). Со всеми "импортозамещениями" и "контрафактами" в материальной и духовной сфере, со всеми симбиозами и обидами ("Клеветникам России"), союзами и войнами, взаимными маниями и фобиями...

Почти 150 лет назад Данилевский написал книгу "Россия и Европа" - что-то вроде Скрижалей российских геополитиков. Замысел там действительно ГИГАНТСКИЙ: "Славяне всех стран - соединяйтесь!" в Русское Государство. Эта объединенная Вост. Европа должна стать политически, экономически, морально-идеологически РАВНОМОЩНОЙ Альтернативой романо-германской Зап. Европе.

Как известно, этот Мессианский замысел так или иначе воплотился (Варшавский договор, СЭВ), а затем, в 1990-1991-м, обанкротился, страны Вост. Европы "разрушили Стену" и перешли на сторону Зап. Европы. И для многих в России именно это (а не сам по себе распад СССР, отход Ср. Азии или Закавказья) стало "Величайшей психолого-геополитической Катастрофой". Надломом самооценки, самоидентификации. Поэтому (а не только из-за социально-экономических проблем) 1990-е воспринимались в России и большинством общества, и элит как "психологическая капитуляция" - попытка "отказаться от своего первородства ради западной чечевичной похлебки... да еще и 2 свежести". Зато по мере того, как после кризиса стране стали возвращаться экономические силы (в том числе нефтедоллары, но не только), в "путинские нулевые" началось "вставание с колен".

Это назвали "возвращение Суверенитета", что, как минимум, неточно - Россия никогда не теряла политический суверенитет (например, в 1990-е было принято такое важнейшее решение, как недопуск иностранных компаний к приватизации ТЭКа!). Адекватнее сказать про "восстановление национально-государственной Самооценки", великодержавной самоидентификации, "возвращение к Образу Себя".

В соответствии с вековой традицией это означало понимание даже не политического, а культурно-исторического Суверенитета - того самого "особого пути", Русской Альтернативы для европейской Цивилизации. Но в ЧЕМ же она состоит КОНКРЕТНО?

Интересно, что эмоциональная потребность в Альтернативе, ВЕРА в "свою альтернативу", ГОРДОСТЬ этой альтернативой - пришли раньше и острее, чем стало возможно СФОРМУЛИРОВАТЬ собственно содержание Альтернативы.

Конечно, сейчас (в глобальном-то Мире!) нет таких четких дихотомий, как в XIX веке (православное славянство - против католически-протестантского романогерманства), ни тем более в ХХ веке (социализм - против капитализма). Но постепенно все-таки альтернативность определилась.

Россия выступает как полюс "традиционного и национального" общества и государства - против "модернистского и глобализованного" ЕС. Понятно, что деление во многом условное. Скажем, наше общество, приемы политики часто называют даже не "модернистскими", а "постмодернистскими", живущими по законам "постправды", многое описывают такими - далеко не "традиционными"! - терминами, как "троллинг" и т.д.

Тем не менее бесспорно, что Россия, как минимум, является политическим полюсом антиглобализма в Европе. Это определяет и ее идеологическую ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ.

Россия выступает как полюс "традиционного и национального" общества и государства

Да. Наряду с очевидной демонизацией - есть и ПРИТЯЖЕНИЕ России. Европейские антиглобалисты, антиамериканисты, националисты, популисты, правые и ультраправые - почти все в той или иной мере "фанаты России", российской политики. Конечно, это не "братья славяне" времен Данилевского, тем более не "братские компартии" времен Коминтерна и ЦК КПСС - их не объединишь вокруг России. "Глобальный фронт антиглобалистов" невозможен. Но если глобализм и политкорректность - мейнстрим ЕС, то и антисистемные настроения сильны, особенно в последнее время, так что часто и не поймешь, чего больше. Австрия. Чехия. Венгрия. Словакия. Польша. После недавних выборов - Италия. Вот неполный перечень стран, где в той или иной форме господствует антиглобализм. Не все политически тяготеют к России - см. Польша. Одно из самых традиционалистских государств Европы, традиционно враждебное России. Тем не менее у всех этих стран (и аналогичных движений в странах Западной и Северной Европы) - общий идеологический знаменатель, близкий России.

Кстати, несмотря на ожесточенность борьбы "политкорректоров" и "традиционалистов" для развития ВСЕЙ Европейской Системы нужны те и эти, pro и contra, а "разность потенциалов" дает энергию историческому движению.

Может ли все это конвертироваться для России в прямую политическую выгоду, в отмену санкций? Да, есть много "сочувствующих" России стран - некоторые названы выше. Да, в той же Германии существует достаточно сильное пророссийское лобби - в бизнесе и политике.

Далее, резкие движения Трампа (вплоть до угроз торговой войной !) тоже могут подтолкнуть к расширению торговли и общему улучшению отношений с РФ.

Но как это технически возможно?

Россия, как минимум, является политическим полюсом антиглобализма в Европе

Решение о продлении санкций ЕС каждый раз должен принять единогласно, у любой страны есть право вето. Но правила политического приличия, давление ЕС в целом, общественное мнение - НЕ ПОЗВОЛЯТ при всех словах и желаниях ни одной стране "просто так" заблокировать санкции. Если их ввели из-за конфликта в Донбассе - то невозможно объяснить, как же их смогли отменить, пока конфликт не закончен! Так что пока нельзя будет хотя бы формально сказать: "Минские соглашения выполнены" (как минимум, "есть большой прогресс") - отмены санкций не стоит ждать.

А как можно было бы достичь этого "большого прогресса" - тема отдельного разговора.