Ливни затопили города на северо-востоке Австралии

Продолжающиеся пятый день дожди затопили северо-восточные районы Австралии. Пострадали расположенные на севере штата Квинсленд населенные пункты.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Ингем, где живут около пяти тысяч человек. "Стихия затронула примерно 90 процентов всех домов", - заявила Анастасия Палащук, возглавляющая правительство Квинсленда.

Совет страховых компаний Австралии объявил о введении упрощенной процедуры рассмотрения заявок на возмещение ущерба. Как отмечает ТАСС, минувшей ночью дожди на севере штата чуть ослабли, однако они будут продолжаться еще несколько дней.