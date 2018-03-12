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Рубрика: В мире

Ливни затопили города на северо-востоке Австралии

Продолжающиеся пятый день дожди затопили северо-восточные районы Австралии. Пострадали расположенные на севере штата Квинсленд населенные пункты.

Жертвами непогоды на северо-востоке США стали восемь человек

Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Ингем, где живут около пяти тысяч человек. "Стихия затронула примерно 90 процентов всех домов", - заявила Анастасия Палащук, возглавляющая правительство Квинсленда.

Совет страховых компаний Австралии объявил о введении упрощенной процедуры рассмотрения заявок на возмещение ущерба. Как отмечает ТАСС, минувшей ночью дожди на севере штата чуть ослабли, однако они будут продолжаться еще несколько дней.

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