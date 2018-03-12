Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На встрече обсуждались перечень вопросов и сроки проведения Высшего государственного совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, и поговорить о том, когда примерно мы сможем провести ВГС", - сказал Александр Лукашенко.

"У нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у вновь избранного президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну а потом предложим новому президенту провести такую встречу в Минске, и провести ее в рамках заседания ВГС. Есть что обсудить", - отметил глава белорусского государства.

До этого необходимо, чтобы правительства и ведомства двух стран проработали соответствующие вопросы. "Чтобы опять не выбрасывалось это на уровень президентов - то, что должны решать министры и другие члены правительства", - добавил Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в России в условиях президентской избирательной кампании активизируются не только разного рода элиты, заинтересованные люди, но и общество в целом. "В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс. И все это не может не сказываться и на Беларуси. Но, к нашей радости, к лучшему. Потому что не только активизируется общество в преддверии президентских выборов, но и экономика. А поскольку теснейшим образом наши экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное этот темп и после выборов поддержать. Думаю, сможем", - сказал белорусский лидер.