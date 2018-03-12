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12.03.2018 11:19
Рубрика: Спорт

Лыжница Лысова: Гонка на Паралимпиаде была тяжелой из-за лыж

Текст: Данила Жиляев

Российская лыжница Михалина Лысова, завоевавшая "бронзу" на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, посетовала на то, что не смогла показать более высокий результат. По ее словам, этому помешала неправильная подготовка лыж.

Фото: РИА Новости
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"Гонка была очень тяжелой - снег прилипал к лыжам и на подъеме, и на спуске", - рассказала журналистам спортсменка, выигравшая медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем среди атлетов с нарушениями зрения.

Ее ведущий Алексей Иванов добавил, что с лыжами команда действительно прогадала. По его словам, снег на разных отрезках дистанции отличается. Он подчеркнул при этом, что наши спортсмены готовы бороться дальше. "Мы должны доказывать, что являемся сильнейшими", - сказал Иванов.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Наша спортсменка при поддержке Иванова прошла дистанцию за 52 минуты 29,2 секунды. Для нее это уже 13-я медаль Паралимпиад: ранее в Пхенчхане она стала чемпионкой в биатлонной гонке на 6 км. В общей сложности на ее счету пять золотых, пять серебряных и три бронзовых награды Игр.

Победительницей лыжного забега в Пхенчхане стала Светлана Сахоненко из Белоруссии, ее время составило 49:11,7. Второе место с отставанием в 7,8 секунды заняла украинка Оксана Шишкова. Еще одна россиянка, Екатерина Мошковская, выступавшая с ведущим Артемом Нориным, заняла седьмое место.

Медаль, завоеванная Лысовой, стала для наших спортсменов шестой на соревнованиях - и первой бронзовой. Помимо Михалины, два "золота" завоевала Екатерина Румянцева - в лыжах и биатлоне. В этих же дисциплинах обе серебряные награды нашей команды взяла Анна Миленина. Российские спортсмены на данный момент идут на четвертом месте в общем медальном зачете Паралимпиады.

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