Максим Орешкин: Скорость оказания услуг населению выросла вдвое

Скорость оказания услуг выросла вдвое - с 10 до 6 дней, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на коллегии Росреестра.

Он рассказал, что Сбербанк реализовал пилотный проект, который дает возможность регистрировать права в офисе банка, а не Росреестра. Связь с ним можно держать с помощью личного кабинета, где зарегистрировано около 500 тысяч уникальных пользователей. При этом через него работают и собственники, и кадастровые инженеры.

С начала 2017 года доля документов, принятых на регистрацию прав в Росреестре через МФЦ, увеличилась с 65 до 80 процентов. Доля документов, принятых через МФЦ на кадастровый учет, возросла с 52 до 71 процента.

Также тщательно зарегламентированы действия госинспекторов при проведении проверок, сформированы группы разбора принятых решений по кадастровому учету при каждом филиале Федеральной кадастровой палаты. В результате на четверть уменьшена доля приостановлений и отказов по основным госуслугам.