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12.03.2018 21:15
Рубрика: Спорт

Малкину все мало

Евгений попал в топ-5 наших лучших бомбардиров в НХЛ
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин установил очередное достижение. Набрав два (1+1) очка в матче с "Далласом" (3:1), он вышел на пятое место среди лучших российских бомбардиров в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В активе Малкина теперь 919 (367+552) очков за 772 встречи.
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Малкин установил новый рекорд "Питтсбурга"

В этом списке он обошел Павла Дацюка, 15 лет выступавшего за "Детройт". Возглавляет рейтинг Сергей Федоров (1179 очков). На втором месте идет Александр Овечкин (1107), третьем - Александр Могильный (1032), четвертом - Алексей Ковалев (1029).

Что касается нынешнего розыгрыша "регулярки" НХЛ, то в списке лучших бомбардиров лиги Малкин расположился на второй строчке. На его счету 87 (39+48) очков. Евгений на одно очко отстает от лидера рейтинга, еще одного россиянина Никиты Кучерова из "Тампы".

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