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12.03.2018 20:25
Рубрика: Экономика

Труба зовет

В Дубае показали первую пассажирскую капсулу Hyperloop
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Первую пассажирскую капсулу для трубопроводного транспорта Hyperloop продемонстрировали потенциальным инвесторам на транспортной выставке в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
Прототип нового пассажирского транспорта, который будет летать по трубам, представили на выставке в Дубае. Фото: REUTERS Прототип нового пассажирского транспорта, который будет летать по трубам, представили на выставке в Дубае. Фото: REUTERS
Прототип нового пассажирского транспорта, который будет летать по трубам, представили на выставке в Дубае. Фото: REUTERS

Разработчики из Virgin Hyperloop обещают, что в роскошном салоне, напоминающем интерьер бизнес-джета, можно будет за 12 минут добраться из Дубая в Абу-Даби (около 140 километров).

Технология Hyperloop предполагает, что внутри трубы диаметром 6,8 метра с очень разреженным воздухом (давление в тысячу раз ниже атмосферного - так называемый форвакуум) капсула аэродинамической формы приводится в движение линейным электродвигателем. При этом капсула не касается стенок трубы, поскольку вентилятор в носовой части использует остаточный воздух для создания эффекта воздушной подушки. Получается, что она летит как пуля.

Фото: Elon Mask/Twitter
Маск показал скоростной электробус для своих тоннелей

Forbes сообщал, что проект Дубай - Абу-Даби обойдется в 4,8 миллиарда долларов. Кроме ОАЭ Hyperloop заинтересовались в США, Канаде, Финляндии, Нидерландах и Индии, тестовая нитка Hyperloop действует в Неваде (США), но в ней испытаны только беспилотные контейнеры. Автор идеи - миллиардер Илон Маск, основатель автомобильной компании Tesla Motors и ракетостроительной Space X. Технология рассчитана на скорость более тысячи километров в час. Для сравнения, сверхзвуковой самолет Ту-144 развивал крейсерскую скорость 2300-2700 километров в час, а пассажирские поезда сейчас разгоняются до 400-450 километров в час - это не предел, но при более высоких скоростях пассажирам грозят перегрузки. Какими они будут в Hyperloop - вопрос пока открытый, ведь труба может проходить как по земле, так и в туннелях. Ясно, что для комфортного проезда нужна буквально космическая защита пассажиров.

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