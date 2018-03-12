Мэр Москвы выразил соболезнования родным Олега Табакова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким выдающегося актера Олега Табакова.

"После долгой болезни ушел из жизни всенародно любимый актер, режиссер, педагог Олег Табаков, - написал глава города в своем Twitter. - Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича".

Артист скончался сегодня днем. Последние несколько месяцев он провел в больнице, все это время за состоянием Олега Табакова следили миллионы российских и зарубежных поклонников актера. Информация о времени и месте прощания с Олегом Табаковым официально пока не озвучивалась.

Напомним, что Олег Табаков был художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова и театра "Табакерка". В его репертуаре - сотни ярчайших ролей в театре и в кино, в его фильмографии значатся работы в картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Москва слезам не верит", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-мырли" и многих других. Долгие годы Олег Табаков работал на московской сцене, но всегда говорил, что как артист он состоялся в Саратове. В этом городе ему при жизни установили памятник.