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12.03.2018 20:36
Рубрика: В мире

МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН

Текст: Константин Волков

Контртеррористическая операция, проводимая сирийской армией в районе Восточная Гута около Дамаска не противоречит резолюции Совбеза ООН номер 2401 о прекращении огня в Сирии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

При этом он подчеркнул, что Запад ничего не предпринимает, чтобы урегулировать ситуацию в Восточной Гуте, а вместо этого лишь "предъявляет бесконечные претензии к России".

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Заявление российского дипломата стало ответом на выступление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая дала понять, что новая резолюция США по Сирии не даст возможности наносить удары по группировкам, которые в Вашингтоне не считают "террористическими".

Между тем наступающая сирийская армия разделила на три части котел в Восточной Гуте и продолжает наступление в направлении населенных пунктов Хараста и Арбин. По данным сирийской стороны, в Харасте находятся основные силы "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ), напрямую связанные с запрещенной в России террористической группировкой "Джебхат-ан-Нусра".

Кроме того, Небензя уточнил, что 5 марта боевики применили в Восточной Гуте отравляющие вещества, содержащие хлор, в результате пострадали 30 мирных жителей.

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