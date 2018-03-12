Минэнерго подготовило проект новой Доктрины энергобезопасности России и направило его на согласование в другие ведомства. Среди основных угроз, скорее всего, будет указана санкционная политика США. Документ носит предварительный характер, и его используют для подготовки к заседанию рабочей группы, созданной для разработки окончательной версии.

О составлении новой редакции доктрины "Российской газете" сообщили в пресс-службе минэнерго. Документ детализирует и развивает положения Стратегии национальной безопасности, которую утвердили в конце 2015 года, и Стратегии экономической безопасности от мая 2017 года. Действующая доктрина - от 2012 года.

В новой редакции доктрины больше внимания будет уделено угрозам внешнего характера

Энергетическую безопасность определяют как состояние защищенности общества, государства и экономики от угроз, которые могут привести к нарушению энергоснабжения. Это понятие также включает в себя достаточность ресурсов, их доступность, экологичность, баланс спроса и предложения. При этом угрозу энергобезопасности могут нести не только экономические, природные, техногенные факторы, но и внешнеполитические (например, санкционный режим) и социально-политические (такие как теракты на энергообъектах).

Детали положений документа, который разработали в минэнерго, официально не раскрывают. В действующей редакции внутренним проблемам уделено больше внимания, в то время как новая редакция, вероятно, будет содержать больше отсылов к внешнеполитическим и внешнеэкономическим угрозам, допускают собеседники "РГ". Они называют риски, сопряженные со скорой имплементацией Парижского соглашения, бурное развитие технологий в США, которые запустили "сланцевый бум", лавинообразный рост "зеленой энергетики", а также санкции против России. О последнем упоминается в проекте Энергостратегии России на период до 2035 года (еще не подписана президентом). Так, зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования, материалов, ПО и услуг по ряду направлений "достигла критической отметки и создала угрозы энергетической безопасности".

Из внутренних проблем, кроме тарифов, большинство экспертов обращают внимание на катастрофически старую инфраструктуру в теплогенерации. Об этом не раз говорили в самом минэнерго, которое сейчас прорабатывает новую программу модернизации.