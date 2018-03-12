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12.03.2018 12:30
Рубрика: Экономика

Минфин: Курс рубля будет стабильным

Текст: Сергей Куликов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов полагает, что нынешний курс отечественной валюты является стабильным и все меньше зависит от цен на нефть. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

Пока оснований для ожиданий резких скачков курса национальной валюты нет, заявил Силуанов. "Зависимость курса от нефти сократилась, и при продолжении нашей политики все дальше так и будет сохраняться", - уточнил он.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, Центральный банк не вмешивается в торги на валютной бирже, то есть сейчас основные покупки и основной прирост золотовалютных резервов осуществляется благодаря тому, что Министерство финансов покупает на нефтегазовые доходы доллары и другую валюту.

Напомним, что бюджет страны в этом году будет сбалансирован при цене на нефть в 55 долларов за баррель. Между тем в ходе сегодняшних торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures майские контракты на поставку нефти сорта Brent составляли 65,1 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть WTI - 61,76 доллара за бочку.

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