Замминистра обороны Юрий Борисов раскрыл некоторые подробности того, как действуют новейшие боевые системы, представленные президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

"Динамика достижений, особенно в области оружия на новых физических принципах, набрала соответствующие темпы", - заявил Борисов в интервью газете "Красная звезда". В качестве примера он сослался на боевые комплексы, обезоруживающие и уничтожающие вражеские объекты лазерным лучом. "Наши ядерщики научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считаные доли секунды", - уточнил замминистра.

Характеризуя разработанную новую крылатую ракету с ядерным двигателем, Борисов сказал, что она способна летать сутками, а заметить ее можно лишь в непосредственной близости от цели. Учитывая уникальные маневренные способности этого боеприпаса, вероятность его поражения современными средствами ПВО и ПРО фактически сведена к нулю. Российские ученые стали пионерами в разработке подобного вида оружия. "В прошлом году прошли комплексные испытания, они подтвердили все те подходы, которые были заложены в крылатую ракету", - сообщил замминистра. Это в том числе касается вывода на заданную мощность ядерной энергетической установки. Вот как все происходит.

Ракета стартует на обычных пороховых двигателях, а затем очень быстро запускается ядерная установка. "Уникальность этой ракеты в том, что она, может быть, и тихоходнее по сравнению с гиперзвуковым "Кинжалом", но летит по заданной траектории, огибая складки местности на низкой высоте, что затрудняет ее обнаружение", - объяснил Борисов.

Авиационный ракетный комплекс нового поколения "Кинжал", с декабря прошлого года стоящий на опытном дежурстве в Южном военном округе, замминистра классифицировал как высокоточное оружие с многофункциональной боевой частью. По его словам, ракета, обходящая все опасные зоны ПВО и ПРО, способна уничтожать стационарные и движущиеся объекты. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат. "Именно возможность маневрирования в гиперзвуковом полете позволяет обеспечить неуязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель", - отметил Борисов.

Высказался он и о новейшем подводном аппарате с ядерной энергетической установкой. Замминистра сказал, что он имеет габариты, подходящие для создания на этой основе торпеды. Аппарат может погружаться на глубину свыше 1 тысячи метров и практически автономно, без коррекции маневрировать к намеченной цели. "Я не знаю сегодня средств, которые способны остановить это оружие, потому что даже скоростные характеристики у него кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, включая торпедное оружие", - заявил Борисов.

По его мнению, это уникальный аппарат открывает совершенно новые возможности для защиты и безопасности РФ. "Все технические и научные проблемы пройдены. Безусловно, в процессе создания этого оружия поэтапно отрабатывались все основные его элементы. В первую очередь ядерная энергетическая установка, которая имеет просто фантастические, вот здесь можно применить это слово, характеристики", - отметил замминистра обороны. И добавил, что в отличие от нынешних атомных подлодок для выведения на заданную мощность реактора нового аппарата нужны считаные секунды, а не несколько часов.

Борисов также сообщил, что гиперзвуковой комплекс РВСН "Авангард" прошел все испытания, заключен контракт на его серийное производство. "Это никакой не блеф, а реальные вещи", - подчеркнул замминистра. Он отметил, что при создании комплекса ученым пришлось преодолеть ряд сложностей, связанных с огромной - до 2 тысяч градусов - температурой на поверхности боевого блока. Он, по словам Борисова, действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления объектом и вопросы защиты стояли очень остро. Но решения были найдены.

Замминистра также сообщил, что в РВСН скоро начнут утилизировать тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету "Воевода", больше известную на Западе как "Сатана". Ей на смену придет новейший и полностью отечественный "Сармат".