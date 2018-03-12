Минобороны РФ: НАТО создает в Европе зону "военного Шенгена"

Североатлантический альянс создает в Европе зону "военного Шенгена". Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, новым приоритетом НАТО стало "совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена". "Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ", - пояснил генерал.

Фомин отметил, что уже создан тыловой запас, необходимый для оперативного развертывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей размещенный в Европе американский контингент. С этой целью "созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии", подчеркнул замминистра.

Ранее источник в Брюсселе заявил РИА Новости о договоренности министров обороны стран-членов НАТО создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах альянса.