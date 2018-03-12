Минсельхоз: Турецкие томаты не пользуются спросом в России

Главной причиной низких объемов поставки в нашу страну турецких помидоров является снижение спроса на них в России. Об этом накануне заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

По его словам, из разрешенных к ввозу 50 тысяч тонн томатов Турция смогла поставить лишь около 10 тысяч тонн. Причина, по мнению министра, заключается в снижении спроса на турецкую продукцию и повышении качества российских овощей.

Напомним, что с ноября прошлого года Турция получила право поставлять свои томаты в Россию в объеме до 50 тысяч тонн. Однако, как ранее рассказали "Российской газете" отраслевые эксперты, даже этот уровень для них пока недостижим.

"Восстановить свои прежние объемы турецкие поставщики в обозримом будущем не смогут, - отмечал ведущий эксперт Плодоовощного союза Кирилл Лашин. - Чтобы вернуть свои позиции на российском рынке, им теперь понадобятся годы".

Проблема в том, что уже нарушены логистические цепочки и торговые связи придется восстанавливать заново.

Место на прилавках уже занято поставщиками из других стран - Азербайджана, Китая, Армении, Марокко и так далее.