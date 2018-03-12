У муниципалитетов хотят отобрать большую часть полномочий по жилищному контролю, его функция полностью перейдет к госжилинспекциям. Это прописано в разработанных минстроем поправках в Жилищный кодекс. Эксперты считают, что с их помощью удастся наконец убрать "лишних" контролеров.

Почему такая необходимость возникла? Ведь с точки зрения жителей, чем больше будет надзора за деятельностью управляющих компаний, тем они лучше должны работать. Ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" Института экономики города Дмитрий Гордеев на это замечает, что когда существует "параллельный" контроль, это вряд ли кому-то может пойти на пользу. Тем более что и подход к проверкам у инспекторов может отличаться. Есть у законопроекта и другой плюс. Он должен помочь в борьбе с так называемыми "ручными" инспекторами. Такие проверяющие редко обращают внимание на жалобы жильцов на аффилированные с муниципалитетами управляющие компании.

Минстрой намерен избавить российские города и поселки от параллельного жилищного контроля

Пока контроль в сфере ЖКХ осуществляется как на федеральном уровне, так и силами органов местного самоуправления. Государственная жилинспекция РФ и ее подразделения в регионах ведут контроль использования, содержания и ремонта жилищного фонда. Муниципалитеты проводят проверки на соответствие деятельности управляющих компаний нормам и требованиям закона.

"Изначально в Жилищном кодексе органы местного самоуправления должны были следить за состоянием муниципального жилищного фонда. Речь идет о муниципальных квартирах - это социальное и служебное жилье. На его долю приходится примерно 15 процентов жилфонда", - замечает Гордеев. Однако, по его словам, многие муниципалитеты давно по сути выполняют работу за себя и "за того парня". Предлагаемые поправки кардинально сужают предмет муниципального жилищного контроля - за ним остается только надзор за выполнением муниципальных актов.

В том же законопроекте сказано, что свои полномочия по государственному жилнадзору регион может передать муниципалитету. По мнению Дмитрия Гордеева, в этом случае качество работы на местах будет очень сильно зависеть от объемов финансирования со стороны региона и наличия у муниципалитета квалифицированных кадров. Если субъект Федерации не сможет уделить достаточного внимания этому вопросу, тогда есть риск, что и муниципалитет прекратит контроль. И тогда первыми пострадают те самые муниципальные квартиры.