В России планируется автоматизировать систему учета коммунальных ресурсов. Это позволит поставщикам тепла, воды и газа и управляющим компаниям не ждать, пока потребитель передаст показания счетчиков, а отслеживать их в режиме реального времени.

Автоматизированный учет даст возможность вводить разные тарифы для потребителей и устанавливать скидки, которые не так давно анонсировал минстрой.

"Сейчас мы разрабатываем дорожную карту реализации проекта, по нашим прогнозам, с момента ее согласования до реализации может уйти примерно пять лет", - сообщили "Российской газете" в минстрое. Для того чтобы создать систему автоматизированного учета, необходимо все счетчики, которые сегодня не передают показания дистанционно, заменить или оборудовать системой передачи данных, говорит эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин.

Сегодня автоматизированные системы учета мало где встречаются. Их установка возможна в новостройках. Есть отдельные "пилотные" проекты частных инвесторов. Эффективность этих проектов позволяет говорить о возможности тиражирования их для всей страны, отметили в минстрое.

Существует несколько разновидностей счетчиков с возможностью дистанционной передачи данных, которые сопоставимы по цене с обычными приборами. "Чтобы добиться максимального эффекта, индивидуальные приборы учета должны быть установлены в каждой квартире, а также нужны общедомовые приборы учета, приборы учета на крупных узлах", - пояснили в минстрое. "Автоматизация учета коммунальных ресурсов, в том числе система автоматического снятия показаний, - единственный способ навести порядок в оплате коммунальных ресурсов", - считает исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Резкие скачки потребления позволят выявить аварии и несанкционированные подключения. Аварийная бригада сможет выехать, не дожидаясь вызова.

Счетчики не ударят по кошельку потребителя: их установят за счет поставщиков

Автоматизация не должна ударить по потребителям. Проводить ее планируется за счет ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний. "Первый шаг сделан: системы автоматического снятия показаний приравниваются к общедомовому имуществу", - рассказывает Разворотнева. Кроме того, есть идея внести установку таких систем в обязательный перечень работ по капремонту. Такие системы могут устанавливаться за кредитные деньги так же, как сейчас устанавливаются лифты по программе ускоренной замены. Еще один вариант - заключение концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями на создание не только сетей для поставки ресурсов, но и систем их учета.

Эксперты считают, что необходимо создать стимулы для установки таких систем. К примеру, у поставщиков ресурсов есть возможность, но нет мотивации. "Ресурсоснабжающие организации имеют возможность с 2012 года оборудовать дома подобными системами. Случаи, когда ресурсоснабжающие организации это делают, единичны", - отмечает Игорь Кокин.