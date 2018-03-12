Минтранс предложил ввести новый дорожный знак

Минтранс предлагает ввести новый дорожный знак, который запрещал бы движение автобусов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Цель документа - исключить вероятность создания помех дорожному движению при въезде в российские города, где будет проходить чемпионат мира по футболу.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, он предусматривает введение нового дорожного знака "Движение автобусов запрещено". Им запретят движение всех автобусов, кроме тех, что осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам; автобусов, которые оснащены спутниковой навигацией, если они передадут в "Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" уведомление о планах движения в зоне действия нового знака и некоторых других.

Благодаря новому знаку, предполагается, что меры безопасности во время проведения ЧМ-2018 будут усилены.