Во вторник определятся очередные два участника четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала турнира английский "Манчестер Юнайтед" примет испанскую "Севилью", а итальянская "Рома" на своем поле сыграет с украинским "Шахтером".

В первой паре явным фаворитом, по мнению специалистов и букмекеров, выглядит "МЮ". Это касается как самого матча, который пройдет на "Олд Траффорд", так и перспектив на победу во всем противостоянии. Напомним, в первой игре в Испании соперники разошлись миром, не забив ни одного мяча. То есть сегодня для выхода в четвертьфинал "красным дьяволам", как именуют "Манчестер Юнайтед", нужно просто выиграть. А вот результативная ничья будет уже в пользу "Севильи".

Надо сказать, что "МЮ" не шумел в Лиге чемпионов уже довольно давно. За предыдущие три года "красные дьяволы" появились в основной сетке турнира лишь однажды, но не смогли даже выйти из группы. До четвертьфинала "МЮ" единственный раз за прошедшие семь лет доходил в сезоне 2013/2014. Мягко говоря, не совсем та статистика, которую ждешь от одного из самых популярных клубов мира.

"Мне кажется, "Олд Траффорд" соскучился по большим европейским матчам", - констатировал Жозе Моуринью, которому сейчас доверена миссия по возвращению былой славы, утраченной после ухода с тренерского поста команды легендарного сэра Алекса Фергюсона.

Как завоевывать трофей, Моуринью знает: Лигу чемпионов Жозе выигрывал уже дважды, причем с разными командами, португальским "Порту" и итальянским "Интером". Однако в то, что "особенный", как прозвал себя сам Моуринью, сумеет повторить успех с "Манчестером", верится пока с трудом.

Жозе сейчас один из самых критикуемых тренеров на Туманном Альбионе. Даже после субботней победы над "Ливерпулем" в чемпионате Англии Моуринью досталось за чересчур оборонительный стиль игры. При этом излишне прагматичная тактика, на которую делает ставку португалец, далеко не всегда дает результат. В Премьер-лиге "МЮ" безнадежно отстал от лидирующего "Манчестер Сити", да и в Лиге чемпионов дела манкунианцев идут со скрипом.

В ответном матче с "Севильей" команду Моуринью устроит только победа

С той же "Севильей" англичане в гостевом матче совершенно не убедили. Поэтому надежды футболистов испанской команды на выход в четвертьфинал кажутся вполне обоснованными. "У нас еще есть шанс пройти дальше. И мы намерены им воспользоваться", - заявил, в частности, аргентинский хавбек "Севильи" Эвер Банега.

Впрочем, вполне возможно, что на "Олд Траффорд" картина будет совершенно иной. Учитывая положение в Премьер-лиге, Лига чемпионов - последняя возможность для "Манчестер Юнайтед" выиграть что-то серьезное в нынешнем сезоне. "Мы одолели "Ливерпуль", а до этого "Челси". У нас стало больше уверенности в своих силах, - подчеркнул защитник "МЮ" Неманья Видич. - Но нам нужно играть еще лучше. Потому что матч против "Севильи" будет очень важным, возможно, самым важным на данный момент в сезоне".

Ненамного больше определенности и в другой паре. В первом матче "Шахтер" на своем поле одолел "Рому" - 2:1. Это не тот счет, который позволяет "горнякам" чувствовать себя уверенно перед выездом в Рим. Итальянцам будет достаточно забить и не пропустить, чтобы пройти дальше.

Где будем смотреть

13 марта, вторник,

Матч ТВ

22:45 "Манчестер Юнайтед" - "Севилья" - прямая трансляция

Матч! Футбол 1

22:45 "Рома" - "Шахтер" - прямая трансляция