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12 марта 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"

Дата подписания 7 марта 2018 г.
Опубликован 12 марта 2018 г.
Вступает в силу 1 мая 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон  об увеличении МРОТ с 1 мая до прожиточного минимума

Принят Государственной Думой 16 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в часть первую статьи 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 26, ст. 2729; 2002, N 18, ст. 1722; 2003, N 40, ст. 3818; 2005, N 1, ст. 24; 2007, N 17, ст. 1930; 2008, N 26, ст. 3010; 2011, N 23, ст. 3246; 2012, N 50, ст. 6955; 2013, N 49, ст. 6337; 2014, N 49, ст. 6917; 2015, N 51, ст. 7247; 2016, N 23, ст. 3288; N 52, ст. 7509; 2018, N 1, ст. 5) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рублей в месяц.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин