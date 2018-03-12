МВД РФ: Легализация марихуаны привела к росту преступности в странах ЕС

Легализация марихуаны в странах Евросоюза привела к тому, что в этих государствах ухудшилась криминальная ситуация. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

"Некоторые европейские страны, такие как Нидерланды, Чехия, пошли по пути легализации "легких" наркотиков. Ожидалось, что с легализацией марихуаны снизится наркооборот и проблема наркомании. Однако власти этих стран вынуждены констатировать, что проблемы после легализации "легких" наркотиков только возросли", - цитирует РИА Новости Смурова.

Представитель МДВ РФ подчеркнул, что легкий доступ к наркотикам так или иначе ведет к тому, что растет число "маргиналов", что негативно сказывается на демографической и экономической обстановке.