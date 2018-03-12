В Рособрнадзоре рассказали: более 40 тысяч человек зарегистрировались на участие в досрочном периоде ЕГЭ.

В основной период, по предварительным данным, участие примут более 720 тысяч человек, из них 638 тысяч - выпускники текущего года. Причем выпускники стали выбирать на ЕГЭ не 1-2 предмета, как раньше, а 3-4, включая биологию, химию, физику.

Девушки чаще всего выбирают на ЕГЭ гуманитарные дисциплины - особенно литературу и иностранные языки. Охотно они сдают химию и биологию. Среди тех, кто записался на эти ЕГЭ, 68 и 70 процентов соответственно - девушки.

Физика и информатика интересуют их меньше. Однако средний балл девочек на ЕГЭ по физике в прошлом году был на 1 балл выше, по информатике - почти на 2 балла выше, чем у мальчиков. В целом лучше сдают девочки и базовую математику.

Кстати

Рособрнадзор возобновил прием студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет.

"Все нарушения были вузом устранены. Прием возобновлен", - сообщил заместитель министра образования и науки РФ - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Он пояснил, что на онлайн-карте вузов на сайте Рособрнадзора, которая ежедневно обновляется, можно найти информацию по любому вузу. Запрет приема - минимальная мера, следом идут приостановка аккредитации, лишение аккредитации, приостановка действия лицензии, лишение по суду лицензии. Приостановка аккредитации - серьезный сигнал для вуза.

Что касается негосударственных вузов, то их осталось около 100. Практически все они дают качественное образование, особенно те, которые недавно прошли аккредитацию. В группе риска - не более 10 процентов.