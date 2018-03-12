Теннисистка Дарья Касаткина в начале следующей недели станет первой ракеткой нашей страны. Она опередит в рейтинге WTA Светлану Кузнецову.

В феврале этого года Касаткина впервые в карьере попала в топ-20 мирового рейтинга теннисисток. Фото: РИА Новости

Это стало понятно после победы Касаткиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе с Катериной Синяковой. При счете 6:5, 5:2 в пользу россиянки Синякова отказалась от продолжения борьбы.

Кузнецова, вернувшаяся на корт после операции на левой кисти, проиграла в стартовой встрече Арине Соболенко из Белоруссии, не защитив очки за прошлогодний финал. Находящаяся недалеко в рейтинге Анастасия Павлюченкова также потерпела поражение. Выйдя в третий круг, Касаткина набрала как минимум 2355 очков, став недосягаемой для Кузнецовой и остальных наших теннисисток.

Взлет Касаткиной ни для кого не стал сюрпризом. В апреле прошлого года она выиграла первый турнир в одиночном разряде на профессиональном уровне. Произошло это в американском Чарлстоне.

Уже в этом году она добралась до финала турнира в Дубае, в котором уступила Элине Свитолине. При этом по ходу соревнований уроженка Тольятти переиграла Агнешку Радваньску, Елену Веснину и Гарбинье Мугурусу. А чуть ранее Касаткина сумела дойти до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, где в борьбе за выход в решающий матч она не смогла одолеть прошлогоднюю победительницу Кристину Младенович из Франции.

- Раньше я играла, но не понимала до конца, что мне нужно делать, - признается Дарья. - Сейчас же я чувствую себя настоящей теннисисткой. Еще недавно у меня не было ощущения, что я профессионал. Тем более меня все называют ребенком, говорят, выгляжу на 14. Но теперь все поменялось. Это меня очень радует и позволяет наслаждаться на корте.

Добавим, что в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе Касаткина сыграет со Слоан Стивенс (США).