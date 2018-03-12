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12 марта 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 50-ФЗ "О внесении изменения в статью 33335 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 7 марта 2018 г.
Опубликован 12 марта 2018 г.

Принят Государственной Думой 14 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 33335 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117; 2006, N 1, ст. 12; 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 52, ст. 6218, 6219; 2009, N 1, ст. 19; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 7; N 30, ст. 4587; N 47, ст. 6608; 2012, N 49, ст. 6750; N 50, ст. 6958; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4084; 2014, N 16, ст. 1835; N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4222; N 45, ст. 6159; N 48, ст. 6662; 2015, N 27, ст. 3948; 2016, N 11, ст. 1480; N 49, ст. 6844, 6845, 6847, 7318, 7324; 2018, N 1, ст. 14) изменение, дополнив его подпунктом 18 следующего содержания:

"18) некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, - за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих организаций.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положение подпункта 18 пункта 1 статьи 33335 Налогового кодекса Российской Федерации применяется по 31 декабря 2019 года включительно.

Президент Российской Федерации

В. Путин