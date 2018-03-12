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12 марта 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 51-ФЗ "О внесении изменения в статью 3468 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 7 марта 2018 г.
Опубликован 12 марта 2018 г.

Принят Государственной Думой 14 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 3468 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 53, ст. 5023; 2003, N 46, ст. 4443; 2014, N 48, ст. 6660) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0 до 6 процентов для всех или отдельных категорий налогоплательщиков в зависимости:

от видов производимой сельскохозяйственной продукции, а также работ и услуг, указанных в статье 3462 настоящего Кодекса;

от размера доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а также от выполнения работ и оказания услуг, указанных в статье 3462 настоящего Кодекса;

от места ведения предпринимательской деятельности;

от средней численности работников.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому сельскохозяйственному налогу.

Президент Российской Федерации

В. Путин