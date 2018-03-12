Названа возможная причина крушения самолета в Непале

Пассажирский турбовинтовой ближнемагистральный самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании US-Bangla Airlines, рейс Дакка - Катманду, 12 марта потерпел крушение и загорелся при посадке в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. По уточненным данным, самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение футбольного поля. На борту находились 71 пассажир (из них 33 гражданина Непала, национальность остальных устанавливается) и четыре члена экипажа. Об этом сообщает непальская газета Kathmandu Post.

На настоящий момент подтверждена гибель 38 человек, еще 23 человека пострадали.

Как заявило посольство РФ в Непале, согласно предварительным данным, россиян на борту не было.

Гендиректор Управления гражданской авиации Непала Санджив Гаутам отметил, что в настоящий момент причина аварии выясняется, однако по предварительным данным можно предположить, что машина потеряла управление. Не исключено, что это произошло в результате технического сбоя. Также Гаутам подчеркнул, что самолет почему-то зашел на посадку с северной стороны взлетного поля, хотя диспетчер велел приземляться с юга.

В настоящее время на месте аварии работают пожарные, спасатели и военные. Все рейсы в аэропорт Трибхуван и из него отложены.