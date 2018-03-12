Чуть больше года назад Саша стал работать в "Российской газете". Казалось бы, не так много времени прошло. Но за это время каждый из нас успел понять, что есть незаменимые люди. Саша один из них.

Фото: Архив РГ

В первую очередь, как профессионал и талантливый дизайнер. Все, над чем он работал, было сделано не просто на высоком уровне, но и с душой. С душой он относился и к коллегам. Узнаваемая улыбка Саши часто помогала разрядить напряженные рабочие ситуации. На рабочем столе Саши всегда стоял живой цветок.

Мы разделяем это горе с родителями и родственниками Саши.

Редакция "Российской газеты"