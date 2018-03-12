Лидирует среди стран, чьи граждане выезжают на лечение за границу, Китай, который уже обогнал по этому показателю США.
Принято считать, что россияне едут на лечение за границу из-за недостаточного уровня отечественной медицины. Однако такие поездки популярны и в странах с высоким качеством медицинских услуг. К примеру, американцы - частые пациенты европейских и израильских больниц, немки нередко едут рожать в Израиль, австрийцы лечат зубы в Венгрии, англичане делают пластические операции в Таиланде. И решающим фактором тут становится стоимость медицинских услуг.
С наступлением экономического кризиса число выезжающих на лечение россиян снизилось, но за последний год стабилизировалось, хотя и не показывает значительного роста. За границей в прошлом году лечилось менее 0,3 процента от числа тех, кто получил медицинскую помощь в отечественных клиниках.
Зато растет число иностранцев, приезжающих лечиться в нашу страну. По словам президента Российской ассоциации медицинского туризма Константина Онищенко, за 2017 год с медицинскими целями Россию посетили более 110 тысяч граждан других стран. Более чем вдвое, выросло число пациентов из Китая и Южной Кореи, приезжавших в города Сибирского федерального округа и Москву для получения медицинской помощи в стоматологии, пластической хирургии, косметологии и гинекологии (ЭКО).
- По ощущениям многих экспертов, выезд наших граждан на лечение за границу сокращается, - говорит вице-президент Ассоциации агентств медицинского туризма (IMTAA) Евгений Чернышев. - Но цифры говорят об обратном. Например, количество россиян, уехавших на лечение в Республику Корея, по данным ее минздрава, неуклонно растет: в 2015 году - 20 856 пациентов, в 2016-м - 25 533. По данным "Яндекса", информацию о лечении в Израиле в декабре 2016 года искали 10 600 россиян, а в декабре 2017-го уже 17 300. Есть мнение, что лечение за рубежом - это плохо, поскольку содействует вывозу капитала из страны. А развитие въездного медицинского туризма, напротив, привлекает дополнительные средства на развитие отечественной медицины. Но все не так просто. Не случайно страны "Большой семерки" не торопятся с законодательными инициативами по содействию развитию въездного медицинского туризма. Причиной является определенный риск того, что граждане страны вдруг обнаружат себя последними в очереди из богатых иностранцев. В нашей стране не исключена парадоксальная ситуация, когда приток иностранных пациентов может привести к еще большему оттоку граждан РФ.
По данным Минздрава России, в 2016 году на лечение в Россию приехали 66 тысяч человек, им было оказано услуг на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Около 60 процентов медицинских туристов - граждане стран Центральной Азии, еще треть пациентов приезжают в Россию из Европы. Но за первое полугодие 2017 года лечились у нас всего 14,2 тысячи иностранцев. Средняя стоимость пребывания одного пациента в стационаре по итогам первого полугодия составила 61 тысячу рублей. Тем не менее согласно планам ведомства в ближайшие десять лет Россия может войти в пятерку стран, лидирующих по въездному медицинскому туризму. В марте 2017 года минздрав создал специальный проектный офис, который должен заниматься программой по развитию этого вида туризма в России. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, для реализации программы планируется создать несколько региональных кластеров: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. В результате число иностранцев в наших клиниках может увеличиться до полумиллиона в год.
- Если говорить о внутреннем медицинском туризме, то он намного больше и, по разным оценкам, составляет до 8-9 миллионов человек, - говорит председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова. - Самой популярной по-прежнему остается стоматологическая помощь, доля которой оценивается более чем в 30 процентов от общего объема. В другие регионы едут также пациенты с сердечно-сосудистыми, гинекологическими и урологическими заболеваниями, с офтальмологической патологией, онкологические больные.
В последние 2-3 года во всем мире существенно растет и внутренний оздоровительный туризм c целью поддержания организма в форме, улучшения самочувствия, профилактики рецидивов хронических заболеваний. В 2016 году в нем участвовали около 7 миллионов россиян. В 2017 году и здесь отмечен небольшой рост.
- Среди всех направлений лидером, причем с большим отрывом, является оздоровление опорно-двигательной системы, далее следуют кардиология и проблемы с пищеварением, - продолжает Елена Трубникова. - Среди наших курортов лидируют Кавказские Минеральные воды, курорты Краснодарского и Алтайского краев и Крыма.
Большой популярностью пользуются специализированные программы, направленные на коррекцию обмена веществ, снижение веса, преодоление последствий стресса.
Мощный импульс этому направлению дал в августе 2016 года Госсовет, который прошел под председательством Владимира Путина и был посвящен санаторно-курортному комплексу. На нем была названа сумма требующихся для развития отрасли инвестиций - 37 миллиардов рублей. Президент по итогам Госсовета дал ряд поручений, в числе которых - формирование информационного ресурса для инвесторов.
Ассоциация оздоровительного туризма в 2017 году совместно с рейтинговым агентством RAEX ("Эксперт РА") выпустила рейтинг инвестпривлектельности "ТОП-100 российских здравниц", чтобы создать ориентиры для частных и государственных инвестиций в выявлении лидеров и лучших практик в отрасли. Аналитики ассоциации также проанализировали, как изменилась доступность отдыха на курортах для работающих россиян с 2000 года. Оказалось, что 17 лет назад одной месячной зарплаты среднестатистического россиянина не хватало даже на неделю пребывания в санатории (6,3 дня), а сейчас он может позволить себе почти две недели (13,7 дней) пребывания в здравнице. Численность граждан, воспользовавшихся услугами санаторно-курортных организаций согласно Росстату с 2000 года выросла на 45 процентов.
- Однако возможности санаторного отдыха по-прежнему недооценены, - считает Елена Трубникова. - Решить эту проблему, на наш взгляд, невозможно без восстановления преемственности между поликлиникой, стационаром и санаторием. Эта модель экономически эффективна, благодаря ей повышается производительность труда, сокращается количество дней, проведенных на больничных, продлевается профессиональное долголетие. И все это становится крайне актуальным сейчас, когда обсуждается необходимость повышения пенсионного возраста.
Эксперты отрасли рассчитывают, что интерес к оздоровительному туризму будет расти. Способствовать росту будет и поддержка государства, и участие крупного бизнеса, который может не только инвестировать в отрасль, но и внедрять оздоровительные программы на своих предприятиях.
В Ассоциации оздоровительного туризма отмечают, что количество инвестпроектов (как частных, так и при участии государства), нацеленных на строительство или развитие здравниц, растет. Например, инвестиционный портфель курортной отрасли Краснодарского края составляет более 28 миллиардов рублей. В Белокурихе к 2020 году в один из санаторно-курортных комплексов будет инвестировано два миллиарда рублей, на строительство второго к 2021 году будет направлено 850 миллионов рублей. Миллиард рублей планируется направить на создание спортивно-бальнеологического комплекса на Сахалине. Железноводск привлек в 2017 году более 4 миллиардов рублей инвестиций в строительство новых здравниц и инфраструктуру курорта. На восстановление санатория "Академический" в Кисловодске запланировано потратить 2,3 миллиарда рублей. Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено на реновацию курорта "Сестрорецк", два миллиарда - на реконструкцию водогрязелечебницы в Нальчике и т.д.