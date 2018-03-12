По данным Euromonitor International, мировой рынок медицинского туризма в 2017 году продолжил рост, перешагнув отметку в 4 процента. Для сравнения: рост мирового ВВП за год составил 3,5 процента. Совокупные доходы от медицинского туризма превысили 15 миллиардов долларов, оздоровительного — 40 миллиардов. Согласно прогнозу Еuromonitor International, к 2022 году эти цифры увеличатся еще на треть.

Лидирует среди стран, чьи граждане выезжают на лечение за границу, Китай, который уже обогнал по этому показателю США.

Принято считать, что россияне едут на лечение за границу из-за недостаточного уровня отечественной медицины. Однако такие поездки популярны и в странах с высоким качеством медицинских услуг. К примеру, американцы - частые пациенты европейских и израильских больниц, немки нередко едут рожать в Израиль, австрийцы лечат зубы в Венгрии, англичане делают пластические операции в Таиланде. И решающим фактором тут становится стоимость медицинских услуг.

С наступлением экономического кризиса число выезжающих на лечение россиян снизилось, но за последний год стабилизировалось, хотя и не показывает значительного роста. За границей в прошлом году лечилось менее 0,3 процента от числа тех, кто получил медицинскую помощь в отечественных клиниках.

Зато растет число иностранцев, приезжающих лечиться в нашу страну. По словам президента Российской ассоциации медицинского туризма Константина Онищенко, за 2017 год с медицинскими целями Россию посетили более 110 тысяч граждан других стран. Более чем вдвое, выросло число пациентов из Китая и Южной Кореи, приезжавших в города Сибирского федерального округа и Москву для получения медицинской помощи в стоматологии, пластической хирургии, косметологии и гинекологии (ЭКО).

По прогнозам, к 2022 году доходы от мирового медицинского и оздоровительного туризма вырастут на треть

- По ощущениям многих экспертов, выезд наших граждан на лечение за границу сокращается, - говорит вице-президент Ассоциации агентств медицинского туризма (IMTAA) Евгений Чернышев. - Но цифры говорят об обратном. Например, количество россиян, уехавших на лечение в Республику Корея, по данным ее минздрава, неуклонно растет: в 2015 году - 20 856 пациентов, в 2016-м - 25 533. По данным "Яндекса", информацию о лечении в Израиле в декабре 2016 года искали 10 600 россиян, а в декабре 2017-го уже 17 300. Есть мнение, что лечение за рубежом - это плохо, поскольку содействует вывозу капитала из страны. А развитие въездного медицинского туризма, напротив, привлекает дополнительные средства на развитие отечественной медицины. Но все не так просто. Не случайно страны "Большой семерки" не торопятся с законодательными инициативами по содействию развитию въездного медицинского туризма. Причиной является определенный риск того, что граждане страны вдруг обнаружат себя последними в очереди из богатых иностранцев. В нашей стране не исключена парадоксальная ситуация, когда приток иностранных пациентов может привести к еще большему оттоку граждан РФ.

По данным Минздрава России, в 2016 году на лечение в Россию приехали 66 тысяч человек, им было оказано услуг на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Около 60 процентов медицинских туристов - граждане стран Центральной Азии, еще треть пациентов приезжают в Россию из Европы. Но за первое полугодие 2017 года лечились у нас всего 14,2 тысячи иностранцев. Средняя стоимость пребывания одного пациента в стационаре по итогам первого полугодия составила 61 тысячу рублей. Тем не менее согласно планам ведомства в ближайшие десять лет Россия может войти в пятерку стран, лидирующих по въездному медицинскому туризму. В марте 2017 года минздрав создал специальный проектный офис, который должен заниматься программой по развитию этого вида туризма в России. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, для реализации программы планируется создать несколько региональных кластеров: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. В результате число иностранцев в наших клиниках может увеличиться до полумиллиона в год.

Не исключено, что приток иностранных пациентов может привести к большему оттоку граждан РФ

- Если говорить о внутреннем медицинском туризме, то он намного больше и, по разным оценкам, составляет до 8-9 миллионов человек, - говорит председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова. - Самой популярной по-прежнему остается стоматологическая помощь, доля которой оценивается более чем в 30 процентов от общего объема. В другие регионы едут также пациенты с сердечно-сосудистыми, гинекологическими и урологическими заболеваниями, с офтальмологической патологией, онкологические больные.

В последние 2-3 года во всем мире существенно растет и внутренний оздоровительный туризм c целью поддержания организма в форме, улучшения самочувствия, профилактики рецидивов хронических заболеваний. В 2016 году в нем участвовали около 7 миллионов россиян. В 2017 году и здесь отмечен небольшой рост.

Минздрав создал проектный офис, который должен заниматься программой развития медицинского туризма в России

- Среди всех направлений лидером, причем с большим отрывом, является оздоровление опорно-двигательной системы, далее следуют кардиология и проблемы с пищеварением, - продолжает Елена Трубникова. - Среди наших курортов лидируют Кавказские Минеральные воды, курорты Краснодарского и Алтайского краев и Крыма.

Большой популярностью пользуются специализированные программы, направленные на коррекцию обмена веществ, снижение веса, преодоление последствий стресса.

Мощный импульс этому направлению дал в августе 2016 года Госсовет, который прошел под председательством Владимира Путина и был посвящен санаторно-курортному комплексу. На нем была названа сумма требующихся для развития отрасли инвестиций - 37 миллиардов рублей. Президент по итогам Госсовета дал ряд поручений, в числе которых - формирование информационного ресурса для инвесторов.

Ассоциация оздоровительного туризма в 2017 году совместно с рейтинговым агентством RAEX ("Эксперт РА") выпустила рейтинг инвестпривлектельности "ТОП-100 российских здравниц", чтобы создать ориентиры для частных и государственных инвестиций в выявлении лидеров и лучших практик в отрасли. Аналитики ассоциации также проанализировали, как изменилась доступность отдыха на курортах для работающих россиян с 2000 года. Оказалось, что 17 лет назад одной месячной зарплаты среднестатистического россиянина не хватало даже на неделю пребывания в санатории (6,3 дня), а сейчас он может позволить себе почти две недели (13,7 дней) пребывания в здравнице. Численность граждан, воспользовавшихся услугами санаторно-курортных организаций согласно Росстату с 2000 года выросла на 45 процентов.

- Однако возможности санаторного отдыха по-прежнему недооценены, - считает Елена Трубникова. - Решить эту проблему, на наш взгляд, невозможно без восстановления преемственности между поликлиникой, стационаром и санаторием. Эта модель экономически эффективна, благодаря ей повышается производительность труда, сокращается количество дней, проведенных на больничных, продлевается профессиональное долголетие. И все это становится крайне актуальным сейчас, когда обсуждается необходимость повышения пенсионного возраста.

Эксперты отрасли рассчитывают, что интерес к оздоровительному туризму будет расти. Способствовать росту будет и поддержка государства, и участие крупного бизнеса, который может не только инвестировать в отрасль, но и внедрять оздоровительные программы на своих предприятиях.

справка

В Ассоциации оздоровительного туризма отмечают, что количество инвестпроектов (как частных, так и при участии государства), нацеленных на строительство или развитие здравниц, растет. Например, инвестиционный портфель курортной отрасли Краснодарского края составляет более 28 миллиардов рублей. В Белокурихе к 2020 году в один из санаторно-курортных комплексов будет инвестировано два миллиарда рублей, на строительство второго к 2021 году будет направлено 850 миллионов рублей. Миллиард рублей планируется направить на создание спортивно-бальнеологического комплекса на Сахалине. Железноводск привлек в 2017 году более 4 миллиардов рублей инвестиций в строительство новых здравниц и инфраструктуру курорта. На восстановление санатория "Академический" в Кисловодске запланировано потратить 2,3 миллиарда рублей. Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено на реновацию курорта "Сестрорецк", два миллиарда - на реконструкцию водогрязелечебницы в Нальчике и т.д.