В Болгарии найдены оправы возрастом 1800 лет

В Болгарии в районе города Павликени при раскопках древнеримской виллы археологи обнаружили оправы для ручных зеркал II-III веков н.э. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.

Раскопки провели археологи из Исторического музея города Павликени. По словам руководителя экспедиции Калина Чакарова, на территории древнеримской виллы находился цех по изготовлению керамики. Об этом свидетельствуют обнаруженные в одном из помещений печи и остатки изделий. Находка древних ручных зеркал оказалась неожиданной и интригующей.

Впрочем, самих зеркал археологи не нашли, а только оправы для них. Всего обнаружено пять таких предметов. Они изготовлены из свинца и имеют по круглому отверстию. Три из них очень схожи. Оправы декорированы изображением виноградной лозы. На некоторых из них выгравирована надпись на греческом языке. В переводе она означает "хорошая душа". Находки датированы II-III веками н.э.

По мнению ученых, вилла принадлежала древнеримскому военачальнику. Она была разрушена около 170 года при вторжении древнего народа костобоков. Впоследствии виллу и керамическое производство восстановили. Однако в 238-239 годах она была окончательно разрушена и заброшена после вторжения готов и карпов.