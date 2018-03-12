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Рубрика: В мире

В Болгарии найдены оправы возрастом 1800 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Pavlikeni Museum of History / Kalin Chakarov Фото: Pavlikeni Museum of History / Kalin Chakarov
Фото: Pavlikeni Museum of History / Kalin Chakarov

В Болгарии в районе города Павликени при раскопках древнеримской виллы археологи обнаружили оправы для ручных зеркал II-III веков н.э. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.

Фото: Rijkswaterstaat
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Раскопки провели археологи из Исторического музея города Павликени. По словам руководителя экспедиции Калина Чакарова, на территории древнеримской виллы находился цех по изготовлению керамики. Об этом свидетельствуют обнаруженные в одном из помещений печи и остатки изделий. Находка древних ручных зеркал оказалась неожиданной и интригующей.

Впрочем, самих зеркал археологи не нашли, а только оправы для них. Всего обнаружено пять таких предметов. Они изготовлены из свинца и имеют по круглому отверстию. Три из них очень схожи. Оправы декорированы изображением виноградной лозы. На некоторых из них выгравирована надпись на греческом языке. В переводе она означает "хорошая душа". Находки датированы II-III веками н.э.

По мнению ученых, вилла принадлежала древнеримскому военачальнику. Она была разрушена около 170 года при вторжении древнего народа костобоков. Впоследствии виллу и керамическое производство восстановили. Однако в 238-239 годах она была окончательно разрушена и заброшена после вторжения готов и карпов.

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