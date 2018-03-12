Орешкин спрогнозировал объем сделок с недвижимостью через блокчейн

До 5 тысяч сделок с недвижимостью через блокчейн может проводить Росреестр в месяц. Такую оценку дал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на коллегии Росреестра.

Он уточнил, что технология блокчейн начала внедряться при регистрации прав на недвижимость. По словам министра, Росреестр ведет работу по запуску пилотного проекта по регистрации отдельных видов сделок на территории Москвы с использованием логики смарт-контрактов полностью в автоматизированном режиме, то есть без участия человека.

Иными словами, все проверки подлинности предоставляемых заявителями документов будут вестись автоматически. Если система усомнится в подлинности, сделка по покупке или продаже недвижимости не состоится.

По словам Орешкина, нигде в мире еще нет полноценной работающей системы учета прав недвижимости на блокчейне. Россия в этой сфере находится в лидерах.