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12 марта 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 39-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об оружии"

Дата подписания 7 марта 2018 г.
Опубликован 12 марта 2018 г.

Принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Внести в часть первую статьи 26 Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2003, N 2, ст. 167; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 10; 2016, N 27, ст. 4160) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов "(или) разрешения," дополнить словами "либо прекращения (отсутствия) у юридического лица, указанного в пунктах 2-7 статьи 10 настоящего Федерального закона, права на приобретение (хранение, использование) оружия,";

2) в пункте 3 слова "настоящим Федеральным законом" заменить словами "абзацем вторым части четвертой статьи 9 и пунктами 2-10 части двадцатой статьи 13 настоящего Федерального закона".

Президент Российской Федерации

В. Путин