В последние два года производство сложной медицинской техники постоянно растет. На начало прошлого года доля продукции российских производителей на рынке достигла 20 процентов, составив в абсолютных цифрах 53,4 миллиарда рублей, констатируют в Минпромторге России. Хотя еще несколько лет назад практически все сложное диагностическое и лечебное оборудование закупалось у зарубежных производителей.

Но сегодня ситуация меняется. И участие отечественных производителей, научившихся выпускать необходимую аппаратуру, позволит развивать медицинскую помощь с меньшими вложениями. Так, для выполнения программы общедоступной помощи при нарушениях ритма сердца необходимы компактные, надежные и простые в использовании дефибрилляторы. Сегодня их выпускают уже пять российских предприятий.

В странах Европы, США, других развитых государствах эти приборы находятся на виду во многих общественных местах: в аэропортах, на вокзалах, в крупных торговых центрах. Воспользоваться ими, чтобы помочь человеку при внезапной остановке сердца, могут даже люди, не имеющие медицинской подготовки: к прибору прилагается четкая пошаговая "голосовая" инструкция. В результате удается оказать экстренную помощь, дождаться приезда медицинской бригады "скорой помощи" и предотвратить гибель человека, казалось бы, в безнадежной ситуации. Ведь по статистике 70 случаев внезапной остановки сердца из каждых ста происходят за пределами больниц. В нашей стране фиксируется около 145 тысяч случаев внезапной остановки сердца ежегодно.

По словам члена экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Галкина, критически значимо время оказания помощи при внезапной остановке сердца. По действующему законодательству подобные аппараты могут использовать только люди с медицинским образованием. Но уже подготовлен законопроект, который позволит снять это ограничение и дать старт программе общедоступной дефибрилляции. Он поддержан минпромторгом и сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

Производство отечественной техники для суточного мониторирования ЭКГ и давления позволит сократить очереди с нескольких недель и даже месяцев до одного дня

Еще об одном федеральном проекте, и тоже с использованием медицинских девайсов отечественного производства, "РГ" рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Наши производители освоили образцы оборудования для дистанционного мониторинга показателей здоровья у пациентов. Это, например, особые браслеты, позволяющие в непрерывном режиме отслеживать показатели пульса и артериального давления у больных с проблемами сердца и сосудов. "Используя такую технику, мы можем наблюдать пациента без госпитализации, а при необходимости и оказать ему срочную помощь", - пояснила министр. Сейчас начались "пилоты" по такому дистанционному ведению больных в медучреждениях Ленинградской и Иркутской областей. Со следующего года в минздраве планируют начать широкое внедрение дистанционных методов. Кроме того, компании готовы предложить современные системы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления. "В Московской области в среднем очередь на проведение холтерского мониторирования составляет около 2-3 недель. В Москве - неделя-полторы, а в других регионах доходит порой до трех месяцев, - пояснил директор по развитию компании "Медиком" Алексей Лисеев. - Но российская промышленность уже создала подобные системы и активно их продвигает. Оснастив медицинские учреждения такой отечественной техникой, мы сможем за короткий срок сократить эти очереди фактически до одного дня".

Одна из важнейших задач, поставленных минздравом, - активное внедрение противоракового скрининга. Одна из современных технологий позволяет повысить эффективность диагностики рака молочной железы.

"Мы разработали аппарат с функцией томосинтеза, - рассказала заместитель руководителя компании "Медицинские технологии" Светлана Шокина. - Он позволяет на 30 процентов увеличить выявляемость рака молочной железы при сочетании классической маммографии с томосинтезом. Учитывая, что в нашем здравоохранении используется большой парк пленочных аппаратов, мы завершаем разработку беспроводного переносного приемника для маммографии, который позволяет любой аналоговый аппарат сделать цифровым".

В кардиологии все шире применяются минимально инвазивные технологии. В частности, стентирование коронарных сосудов позволяет эффективно лечить ишемическую болезнь сердца, предотвращать риск развития инфарктов или экстренно оказывать помощь при их возникновении.

Сравнительные исследования отечественных и импортных стентов показало, что в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца российские стенты обладают не меньшей клинической эффективностью и безопасностью, чем зарубежные аналоги.

По мнению врачей, проводить сравнительные пострегистрационные клинические исследования всех медицинских изделий необходимо - это повысит доверие врачей и пациентов к российской инновационной технике. Ведь если эффективность и качество новой продукции медпрома не доказаны, медицинские учреждения по давней традиции предпочитают закупать импортную технику. Хотя сегодня многие российские медизделия вполне сопоставимы по качеству.

В декабре прошлого года в рамках Российской недели здравоохранения прошло заседание, посвященное развитию производства медицинской техники и изделий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, где сосредоточено современное технологическое оборудование и сохранены квалифицированные кадры.

Успешный пример такой диверсификации представляет холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех"). Здесь производится оборудование для реанимации и выхаживания новорожденных, которым сегодня оснащены все российские перинатальные центры. Кроме того, активно развивается производство расходных изделий для кардиологии и кардиохирургии, ортопедии, офтальмологии, эндоскопии и других видов диагностики.

дословно

Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли РФ:

С 2012 года в рамках государственной программы "Фарма-2020" было профинансировано около 170 проектов в области разработки и производства медицинских изделий, привлечено более 17 миллиардов рублей внебюджетных ресурсов. В рамках программы импортозамещения выведено на рынок 65 новых и 10 инновационных медицинских изделий. Только в 2017 году было зарегистрировано 36 медицинских изделий, включая системы визуализации рентгеновских изображений, дефибрилляторы, проточные, полимерные, аортальные, биологические протезы клапанов сердца, микроскопы, многофункциональные хирургические мониторы и многие другие изделия, которые активно внедряются в российское здравоохранение. На Госсовете по охране здоровья детей президент сообщил о планах технического перевооружения поликлиник.