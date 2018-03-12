Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов"

Принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Абзац второй пункта 3 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2006, N 31, ст. 3445; 2009, N 52, ст. 6428; 2011, N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7040; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 4001) после слов "кредитной организации" дополнить словами "и негосударственного пенсионного фонда".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2003, N 2, ст. 166; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6450, 6454; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7036, 7037, 7040; 2012, N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965; 2013, N 30, ст. 4044, 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754; 2018, N 1, ст. 66) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в абзаце двадцать четвертом слово "рыночной" исключить;

б) в абзаце двадцать пятом слово "рыночной" исключить;

в) в абзаце двадцать седьмом слово "рыночной" исключить, слова "резервы фонда, устанавливается Банком" заменить словами "резервы фонда (в том числе ограничения, связанные с учетом ценных бумаг по стоимости, отличной от рыночной), устанавливается Банком";

г) дополнить абзацами следующего содержания:

"постоянная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, - часть вознаграждения, не зависящая от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений;

переменная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, - часть вознаграждения, зависящая от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений.";

2) в статье 8:

а) абзац тридцать второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"осуществляет иные функции, связанные с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, включая досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательному пенсионному страхованию.";

б) пункт 4 признать утратившим силу;

3) в статье 9:

а) абзац тринадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"порядок определения размера постоянной части вознаграждения фонда и размера переменной части вознаграждения фонда.";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Изменения, вносимые в правила фонда, вводятся в действие после их регистрации в установленном порядке в Банке России. Изменения, вносимые в пенсионные правила фонда, не распространяются на заключенные ранее пенсионные договоры. Изменения, вносимые в страховые правила фонда, не распространяются на заключенные ранее договоры об обязательном пенсионном страховании, за исключением случаев изменения законодательства Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, накопительной пенсии и об инвестировании средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии. Внесение изменений в условия договора оформляется дополнительным соглашением к этому договору. Ранее действовавшие условия, закрепленные в заключенных фондом пенсионных договорах, сохраняют силу до полного их исполнения, если сторонами не будет оговорено иное.";

4) пункт 6 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае, если Комитетом финансового надзора Банка России в порядке, установленном статьей 342 настоящего Федерального закона, было принято решение о наличии нарушения фондом условий организации инвестирования средств пенсионных накоплений, установленных подпунктом 2 пункта 21 статьи 25 настоящего Федерального закона, в период, когда фонд являлся страховщиком по обязательному пенсионному страхованию в отношении средств, уплаченных в пользу застрахованного лица, соответствующее застрахованное лицо при заключении им нового договора об обязательном пенсионном страховании либо переводе средств в Пенсионный фонд Российской Федерации вправе требовать от фонда перевода соответствующей части восполнения объема средств пенсионных накоплений, осуществляемого фондом в соответствии с пунктом 15 статьи 25 настоящего Федерального закона, в фонд, с которым застрахованным лицом заключен новый договор об обязательном пенсионном страховании, либо в Пенсионный фонд Российской Федерации.";

5) пункт 1 статьи 14 дополнить абзацами следующего содержания:

"проходить стресс-тестирование финансовой устойчивости с использованием сценариев стресс-тестирования, утверждаемых приказом Банка России и размещаемых на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Требования к порядку прохождения стресс-тестирования и критерии прохождения стресс-тестирования устанавливаются Банком России;

осуществлять расчет величины инвестиционного портфеля фонда и средств пенсионных резервов по рыночной стоимости в порядке, определяемом Банком России.";

6) в статье 18:

а) в абзаце пятом пункта 2 слова "для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов" исключить;

б) в пункте 4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"средств фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компании в соответствии с настоящим Федеральным законом;";

в абзаце седьмом слова "для покрытия отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений" исключить;

7) подпункт 1 пункта 2 статьи 201 изложить в следующей редакции:

"1) ежегодных отчислений в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет собственных средств фонда;";

8) в статье 25:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Управление средствами пенсионных резервов и организация инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе определение инвестиционной стратегии, осуществляются фондом на следующих условиях:

1) размещение (организация размещения) средств пенсионных резервов и организация инвестирования средств пенсионных накоплений производятся исключительно в интересах участников (застрахованных лиц) с должной степенью заботливости и осмотрительности;

2) при размещении (организации размещения) средств пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений фондом обеспечиваются приобретение и реализация активов, составляющих пенсионные резервы и пенсионные накопления, на наилучших доступных для фонда условиях (в том числе соотношения риска и ожидаемой доходности) приобретения и реализации активов на момент заключения сделки.";

б) пункт 13 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Если в результате нарушения предусмотренных подпунктом 2 пункта 21 настоящей статьи условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений размер средств пенсионных резервов или средств пенсионных накоплений уменьшился (далее - уменьшение средств) либо фонд недополучил доход на средства пенсионных резервов или средства пенсионных накоплений, которые он получил бы при соблюдении указанных условий (далее - недополученный доход), фонд обязан восполнить объем средств пенсионных резервов или средств пенсионных накоплений на величину уменьшения средств или величину недополученного дохода фонда за счет собственных средств.";

9) в статье 27:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. На пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного фондом от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений.

На пополнение средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного фондом от инвестирования средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию соответственно.";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

10) абзац восемнадцатый подпункта 1 пункта 3 статьи 34 дополнить словами ", порядок расчета текущей рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления";

11) дополнить статьей 342 следующего содержания:

"Статья 342. Порядок устранения по требованию Банка России последствий нарушения условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений

1. По требованию Банка России фонд обязан представить документы, подтверждающие выполнение им условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений, установленных подпунктом 2 пункта 21 статьи 25 настоящего Федерального закона. При выявлении по итогам рассмотрения представленных документов в действиях фонда признаков нарушения условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений, установленных подпунктом 2 пункта 21 статьи 25 настоящего Федерального закона, Банк России направляет в фонд письмо с описанием выявленных признаков нарушения. Вопрос о наличии либо об отсутствии в действиях фонда данного нарушения выносится на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России не ранее чем через 15 рабочих дней после даты направления указанного письма.

2. Решение о наличии либо об отсутствии в действиях фонда нарушения условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений, установленных подпунктом 2 пункта 21 статьи 25 настоящего Федерального закона, а также о сумме средств, подлежащей восполнению, принимается Комитетом финансового надзора Банка России на основании мотивированного суждения в течение 15 рабочих дней после даты вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России.

Комитет финансового надзора Банка России при принятии соответствующего решения основывается на информации, которая была доступна фонду на момент принятия фондом решения о приобретении или реализации активов.

3. В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о наличии в действиях фонда нарушения условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений, установленных подпунктом 2 пункта 21 статьи 25 настоящего Федерального закона, Банк России направляет фонду предписание об устранении выявленного нарушения, обоснование принятого решения, расчет размера суммы, подлежащей восполнению. Срок исполнения предписания об устранении выявленного нарушения должен составлять не менее 50 рабочих дней. Обжалование решения Комитета финансового надзора Банка России в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, не приостанавливает срок исполнения данного предписания.

В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения об отсутствии в действиях фонда нарушения условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений, установленных подпунктом 2 пункта 21 статьи 25 настоящего Федерального закона, Банк России в течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет фонду соответствующее уведомление в письменной форме.

4. Решение Комитета финансового надзора Банка России, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в течение 15 рабочих дней с даты получения фондом предписания, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в комиссию Банка России по рассмотрению жалобы фонда (далее - комиссия Банка России).

Комиссия Банка России действует на постоянной основе на основании положения о комиссии Банка России, утверждаемого Советом директоров Банка России. Персональный состав комиссии Банка России определяется решением Совета директоров Банка России.

К заявлению фонда об обжаловании решения Комитета финансового надзора Банка России, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, могут быть приложены сведения, подтверждающие соблюдение фондом условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений, установленных подпунктом 2 пункта 21 статьи 25 настоящего Федерального закона.

Заявление фонда об обжаловании решения Комитета финансового надзора Банка России подлежит рассмотрению комиссией Банка России в течение 30 рабочих дней с даты его поступления с приглашением представителей фонда и, если такое предусмотрено указанным заявлением фонда, представителей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей фонды, членом которой является фонд. В случае неявки представителей фонда и (или) саморегулируемой организации комиссия Банка России рассматривает указанное заявление фонда в их отсутствие.

По результатам рассмотрения заявления фонда об обжаловании решения Комитета финансового надзора Банка России комиссия Банка России принимает решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении указанного заявления. О принятых в соответствии с настоящим пунктом решениях Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляет в фонд уведомление в письменной форме. В случае принятия комиссией Банка России решения об удовлетворении заявления об обжаловании решения Комитета финансового надзора Банка России в адрес фонда направляется также уведомление об отмене предписания, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

5. Обжалование предписания Банка России, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в арбитражный суд допускается только после обжалования решения Комитета финансового надзора Банка России в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.";

12) в пункте 1 статьи 3615:

а) в абзаце втором слова "и удовлетворяющих требованиям, установленным Банком России, и ценных бумаг, которые соответствуют требованиям Банка России" заменить словами "и удовлетворяющих требованиям, установленным Банком России для целей настоящего пункта, и ценных бумаг, которые соответствуют требованиям Банка России, установленным для целей настоящего пункта";

б) в абзаце седьмом слова "и удовлетворяющих требованиям, установленным Банком России, и ценных бумаг, эмитент которых соответствует требованиям Банка России" заменить словами "и удовлетворяющих требованиям, установленным Банком России для целей настоящего пункта, и ценных бумаг, эмитент которых соответствует требованиям Банка России, установленным для целей настоящего пункта";

в) в абзаце восьмом слова "и удовлетворяющих требованиям, установленным Банком России, и ценных бумаг, эмитент которых соответствует требованиям Банка России" заменить словами "и удовлетворяющих требованиям, установленным Банком России для целей настоящего пункта, и ценных бумаг, эмитент которых соответствует требованиям Банка России, установленным для целей настоящего пункта";

13) статью 3623 изложить в следующей редакции:

"Статья 3623. Вознаграждение и оплата расходов фонда, управляющей компании, специализированного депозитария

1. Фонд, осуществляющий деятельность страховщика по обязательному пенсионному страхованию, имеет право на вознаграждение. Вознаграждение фонда включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения.

Оплата постоянной части вознаграждения фонда производится за счет средств пенсионных накоплений. Оплата переменной части вознаграждения фонда производится за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений. Вознаграждение фонда включается (зачисляется) в собственные средства фонда.

Порядок определения размера вознаграждения фонда устанавливается страховыми правилами фонда с учетом требований настоящей статьи.

2. Размер постоянной части вознаграждения фонда за отчетный год и размер необходимых расходов управляющих компаний, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и оплачиваемых из средств пенсионных накоплений, за отчетный год не могут превышать в совокупности суммы следующих величин и средств:

0,75 процента от средней стоимости чистых активов за отчетный год, рассчитываемой в соответствии со статьей 3614 настоящего Федерального закона;

средств, подлежащих оплате фондом в качестве гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений";

средств, подлежащих отчислению фондом в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию в соответствии со статьей 201 настоящего Федерального закона.

При этом выплата постоянной части вознаграждения фонда производится не чаще одного раза в месяц.

3. Переменная часть вознаграждения фонда за отчетный год удерживается из дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за этот год с учетом требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 27 настоящего Федерального закона.

Порядок расчета дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений для целей расчета переменной части вознаграждения фонда устанавливается Банком России.

4. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, производится за счет собственных средств такого фонда, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов, производится за счет средств пенсионных резервов.

Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, производится в соответствии с настоящей статьей, за исключением расходов, связанных с доставкой накопительной пенсии.

Оплата расходов, связанных с доставкой накопительной пенсии, производится в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии".

Оплата расходов, связанных с осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет собственных средств фонда.

5. Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, имеет право на вознаграждение, выплачиваемое фондом за счет собственных средств. Вознаграждение такой управляющей компании включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения.

6. Размер постоянной части вознаграждения управляющей компании и размер переменной части вознаграждения управляющей компании, порядок и сроки их начисления и удержания устанавливаются договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

7. Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, имеет право на оплату необходимых расходов, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, за счет средств пенсионных накоплений.

Перечень таких необходимых расходов устанавливается договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

8. Специализированный депозитарий имеет право на вознаграждение и возмещение необходимых расходов, произведенных им при оказании услуг специализированного депозитария. Вознаграждение и оплата необходимых расходов выплачиваются специализированному депозитарию фондом за счет собственных средств в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария, а также управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, в случае, если это установлено договором об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

9. Перечень необходимых расходов, возмещаемых специализированному депозитарию фондом за счет собственных средств, устанавливается договором об оказании услуг специализированного депозитария.

Перечень необходимых расходов, возмещаемых специализированному депозитарию управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, устанавливается договором об оказании услуг специализированного депозитария.".

Статья 3

Часть первую статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 44, ст. 4982; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456) дополнить пунктом 176 следующего содержания:

"176) утверждает положение о комиссии Банка России по рассмотрению жалобы негосударственного пенсионного фонда, предусмотренной пунктом 4 статьи 342 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", и ее персональный состав;".

Статья 4

Внести в статью 14 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7038; 2012, N 50, ст. 6965; 2013, N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4217) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) сумма гарантийного восполнения, направленная в выплатной резерв в целях приведения выплатного резерва в соответствие с требованиями достаточности, установленными Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений".";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Активы (ценные бумаги и денежные средства), составляющие средства пенсионных накоплений в сумме, определяемой в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, подлежат передаче из состава пенсионных накоплений, не включенных в резервы, в состав выплатного резерва в срок, установленный Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" для передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям. В выплатной резерв не могут быть переданы ценные бумаги, оцениваемые по стоимости, отличной от рыночной.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:

"5) несоответствие размера средств выплатного резерва фонда-участника для осуществления выплаты накопительной пенсии и (или) размера средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты требованиям достаточности средств выплатного резерва фонда-участника для осуществления выплаты накопительной пенсии и (или) достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты;";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Требования достаточности средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии и достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты фондом-участником устанавливаются Банком России.";

в) пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:

"7) при наступлении гарантийного случая, указанного в пункте 5 части 3 настоящей статьи, восполнить средства выплатного резерва и (или) средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, за счет средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, а при недостаточности указанного резерва за счет собственных средств фонда-участника и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Порядок и сроки такого восполнения определяются Банком России;";

г) пункт 7 части 6 признать утратившим силу;

2) в статье 15:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Источником уплаты гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений для Пенсионного фонда Российской Федерации являются:

1) доход от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года;

2) при недостаточности или отсутствии источника, указанного в пункте 1 настоящей части, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Источником уплаты гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений для фонда-участника являются собственные средства фонда.".

Статья 6

Признать утратившими силу:

1) абзацы третий и четвертый подпункта "б" пункта 4, абзац пятый пункта 10 статьи 2 Федерального закона от 6 декабря 2007 года N 334-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6247);

2) подпункт "в" пункта 3, подпункт "б" пункта 10 статьи 2 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 359-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7037);

3) подпункт "б" пункта 11, абзац пятый пункта 29 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6975);

4) подпункт "б" пункта 11, абзац второй подпункта "е" пункта 26 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4219).

Статья 7

Положения подпункта 2 пункта 21 и пункта 15 статьи 25 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении сделок по приобретению и сделок по реализации активов, заключенных фондом и (или) управляющей компанией после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

В. Путин