Почему Лондону выгоден скандал с отравлением экс-полковника ГРУ

Премьер Британии Тереза Мэй готовится публично обвинить Россию в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает газета The Times, в понедельник премьер проведет заседание Национального комитета безопасности, посвященного этому делу, после чего британские власти объявят о высылке российских дипломатов и введении новых санкций против Москвы.

По данным правоохранительных органов Британии, 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания 4 марта на скамейке у торгового центра в Солсбери. Оба находятся в госпитале в критическом, но стабильном состоянии. При этом от отравления пострадали еще несколько человек, в том числе полицейский Ник Бэйли, прибывший на место инцидента, а затем осматривавший дом Скрипаля.

Один из базовых следственных принципов - Cui Prodest, что с латыни переводится как "ищи, кому выгодно". В Лондоне с первых же мгновений ухватились за происшествие с твердой решимостью выжать из него максимум политических дивидендов против России.

Задолго до завершения расследования с подачи политиков инцидент быстро стал резонансным и затмил все остальные темы в передовицах местных газет. Глава британского МИД Борис Джонсон немедленно обвинил Россию в некоей "враждебной деятельности". В ответ российское внешнеполитическое ведомство напомнило Джонсону об отсутствии каких-либо результатов следствия. Россия выразила готовность оказать британским властям содействие в расследовании при обращении по соответствующим каналам. Но в Лондоне виновных уже назначили и, как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, сразу же побежали "на экраны телевизоров с голословными обвинениями". Как поиронизировало в Twitter посольство России в Британии, параллели между сценариями расследования дел Скрипаля и Литвиненко действительно просматриваются: "Большая часть информации будет засекречена, Россия не получит ни доступа к материалам расследования, ни возможности оценить его достоверность". "Складывается впечатление, что сценарий очередной антироссийской кампании уже написан", - резюмировали в дипмиссии.

При этом если отталкиваться от все того же принципа, то сложно представить, как такой инцидент может быть выгоден России накануне выборов президента и предстоящего летом ЧМ-2018 по футболу. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в интервью агентству ФАН выразил уверенность, что отравленный экс-полковник ГРУ - отработанный материал, в том числе и для Лондона: "Скрипаль сейчас никому не нужен, все, что он мог сказать, он уже сказал". По его мнению, за отравлением может стоять британская разведка МИ-6, рассчитывающая таким образом "затеять очередной скандал перед выборами президента в России". Кроме того, попытки дискредитации ЧМ-2018 готовились задолго до инцидента со Скрипалем, но сейчас британским спецслужбам "поступила команда разыгрывать эту карту".

Как сообщила The Times, Лондон уже консультируется с американскими и европейскими союзниками, побуждая их скоординировать меры против России из-за происшествия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Британия, которая, к слову, проиграла России в борьбе за право проведения ЧМ-2018, не в первый раз пытается если не сорвать, то хотя бы испортить турнир: "Они с футболом теперь увязывают все: Украина - давайте не поедем в Россию на чемпионат мира по футболу, Сирия - давайте не поедем, допинг - давайте не поедем, теперь еще и это. Это же дикость просто".

Бойкот на уровне сборной, как отмечает The Daily Telegraph, может дорого обойтись самим британцам. Отказ от участия в чемпионате мира является нарушением правил ФИФА, за которое английскую сборную могут отстранить от следующего первенства мира в 2022 году и оштрафовать на сумму от 266 тысяч до 532 тысяч долларов. Кстати, слова Джонсона вызвали негодование и у его соотечественников. Бывший футболист сборной Британии, а ныне тренер Гари Невилл написал о главе МИД в Twitter: "Он бесполезный дурак! Зачем втягивать в это футбол?"

В СМИ появились сообщения о том, что британское правительство готовит новые санкции против России, аналогичные американскому "акту Магнитского". В "черный список" могут попасть 49 россиян, в том числе чиновников. Газета The Sunday Telegraph отмечает, что разработка документа началась уже давно, но инцидент со Скрипалем может ускорить этот процесс. Несмотря на мощный обвинительный фон и широкий масштаб следствия, расследование, которое проводит наиболее опытное контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, далеко от завершения. Полиция изучает пять мест, включая лавку в парке, где были обнаружены экс-полковник ГРУ и его дочь. По одной из версий, Скрипаль мог подвергнуться воздействию отравляющих веществ у себя дома или на кладбище, куда он ходил вместе с дочерью, чтобы положить цветы на могилу супруги и сына. Следы нервно-паралитического вещества были обнаружены в пабе The Mill и ресторане Zizi в центре Солсбери, которые посещали Скрипаль и его дочь.

В субботу в интервью Sky News глава МВД Эмбер Радд признала, что круг подозреваемых пока не определен, хотя в рамках следствия найдено 240 улик, установлено 200 свидетелей и собран большой объем записей с камер наблюдения. Глава МВД стала едва ли не единственным чиновником, кто призвал "избегать спекуляций и позволить полиции провести расследование".

Нет ясности и относительно того, что за вещество было использовано. Британские СМИ на уровне слухов называли фентанил, действие которого в сотни раз мощнее героина. С образцами вещества работают специалисты.

Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. The Times сообщила, что он был особо ценным агентом британской разведки МИ-6. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал.

Корреспондент немецкого Der Spiegel побеседовал с Валерием Морозовым - предпринимателем, живущим в Лондоне и знакомым со Скрипалем. В конце 2017 года, пишет издание, Морозов случайно встретил Скрипаля в одном из лондонских супермаркетов. По словам Морозова, которые приводит Der Spiegel, Скрипаль был "абсолютно расслаблен, не было никаких следов страха". Он рассказал Морозову, что "потерял сына и что дома его ждут только кошки". Он также рассказал о своей прошлой работе и добавил, что все еще встречается раз в месяц с русскими друзьями и теперь работает в сфере кибербезопасности.

"Это может звучать удивительно, но это действительно так: для Москвы Скрипаль был не особенно важным. Я в этом убежден", - заявил в интервью Der Spiegel Морозов.