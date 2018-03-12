Почта Японии начала испытания беспилотных автомобилей

В Японии стартовали испытания Почтой беспилотных автомобилей. Аппараты будут доставлять посылки, письма и прочую корреспонденцию. Микроавтобус Toyota Estima до 16 марта будет отрабатывать самостоятельное движение по маршруту в два километра по Токио.

Беспилотный автомобиль отправится от центрального почтамта у главного Токийского железнодорожного вокзала и доедет до квартала Гиндза. Пока в испытуемой машине будет находиться водитель, передает РИА Новости.

В ходе нынешней программы реальная корреспонденция перевозиться не будет. Ее заменит имитация груза.

Беспилотные автомобили начнут служить Почте Японии к 2020 году.