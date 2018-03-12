Правительство прорабатывает вопрос маркировки пива

Вопрос маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи находится на рассмотрении правительства. Это подтвердили "РГ" в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина.

До конца апреля свои предложения по этому вопросу должны представить Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития, Росалкогольрегулирования. Только тогда будет принято окончательно решение.

Возможно, ведомства сочтут маркировку этих товаров нецелесообразной, пояснили "РГ", тогда действующая система контроля не изменится.

Сторонники маркировки утверждают, что ее введение позволит прослеживать выпуск товара и повысить прозрачность отчетности производителей и продавцов пива. В свою очередь потребители смогут получить гарантию продажи в магазинах исключительно легальных напитков.