Путин обещал ужесточить ответственность за "серый импорт"

Глава государства пообещал ужесточить ответственность за "серый импорт". Об этом он заявил в Краснодаре на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

"Конечно, внешняя граница ЕврАзЭС не должна быть прозрачной для проникновения товаров, ограниченных ввозом на таможенную территорию России. Мы это прекрасно понимаем, работаем над этим постоянно", - сказал Владимир Путин. И это, не скрывал президент, "подчас вызывает даже достаточно бурную реакцию у наших партнеров".

"Но мы все равно будем это делать, в том числе будем ужесточать ответственность за соответствующие нарушения", - заверил президент, комментируя жалобы на проблемы с молоком.

Россия продолжит курс по поддержке своих аграриев, соблюдая при этом нормы ВТО, также обещал глава государства. "Я уверен, что у нашего сельского хозяйства будущее обеспечено и гарантировано", - заключил он.