Путин поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Речь шла об актуальных вопросах российско-эмиратского сотрудничества.

"Отмечена высокая динамика развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры подтвердили заинтересованность в наращивании двустороннего взаимодействия, тесной координации в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.

Владимир Путин тепло поздравил Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения.