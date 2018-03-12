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12.03.2018 23:33
Рубрика: Власть

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Речь шла об актуальных вопросах российско-эмиратского сотрудничества.

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"Отмечена высокая динамика развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры подтвердили заинтересованность в наращивании двустороннего взаимодействия, тесной координации в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.

Владимир Путин тепло поздравил Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения.

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