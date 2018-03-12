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12.03.2018 17:28

Путин предложил британцам сперва самим разобраться с делом Скрипаля

Текст: Кира Латухина (Краснодар)
Президент России Владимир Путин дал британцам совет: самим сначала разобраться с делом об отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, а уже потом - обсуждать это с Россией.

Вопрос главе государства задал во время осмотра теплицы Национального центра зерна в Краснодаре журналист ВВС - не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.

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Владимир Путин ответил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать" - и напомнил корреспонденту, что приехал заниматься вопросами сельского хозяйства.

Напомним, что Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что дело Скрипаля - не вопрос России. "Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу", - сказал он.

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"Речь идет о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью", - заметил Песков и посоветовал соответствующим образом относиться к этим сообщениям.

"В любом случае, это не наш вопрос", - заявил представитель Кремля. "Упомянутый гражданин России работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не вопрос Российской Федерации или тем более - руководства Российской Федерации", - заключил он.

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