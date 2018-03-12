Распределено более 1,3 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Сегодня были проведены итоги периода продаж билетов путем случайной жеребьевки - он был открыт с 5 декабря по 31 января. И за это время было распределено 568 448 билетов. А учитывая, что ранее было объявлено о распределении 735 168 билетов, то в общей сложности, начиная с сентября 2017 года, цифра составила 1 303 616 билетов.

Подчеркивается, что спрос на билеты велик во всем мире. За последний период продаж большая часть, что логично, досталась россиянам - 197 832 билета. Среди запросов из других стран лидировали Колумбия, Бразилия, Перу, Германия, США, Мексика, Австралия, Аргентина, Англия и Польша. В общей сложности зарубежными болельщиками было приобретено 65% билетов, доступных на минувшем этапе продаж путем жеребьевки.

"До матча открытия Чемпионата мира по футболу ФИФА осталось всего 94 дня, и мы очень рады, что продажи билетов проходят с таким успехом. Огромный спрос на билеты как в России, так и за рубежом говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире", - подчеркнула генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Уже 13 марта в 12:00 по московскому времени возобновятся продажи билетов в порядке живой очереди. Приобрести их в режиме реального времени при условии наличия болельщики смогут на сайте fifa.com/bilet. Отмечается, что доступны будут все матчи, кроме встречи между командами Аргентины и Исландии, а также финала. Будут в продаже билеты и четвертой категории, зарезервированной специально для резидентов РФ.

ФИФА также напомнила, что указанный сайт является единственным официальным каналом по продаже билетов на матчи мирового первенства. Билеты, приобретенные через другие источники, будут аннулированы, а их владельцам будет отказано в посещении стадиона и финансовой компенсации. Отмечается, что за последние несколько месяцев удалось предотвратить множество попыток незаконной продажи билетов через сайты и социальные сети в разных странах.

Счастливым обладателям билетов нельзя забывать о необходимости приобрести FAN ID - так называемый паспорт болельщика. Помимо того, что этот документ дает ряд привилегий, без него нельзя будет попасть на стадион даже при наличии билета. Все подробности о том, как оформить паспорт болельщика, можно узнать на сайте fan-id.ru.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России.