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12.03.2018 17:31
Рубрика: Спорт

Распределено более 1,3 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев
Уже распределено более 1,3 миллиона билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Сегодня были проведены итоги периода продаж билетов путем случайной жеребьевки - он был открыт с 5 декабря по 31 января. И за это время было распределено 568 448 билетов. А учитывая, что ранее было объявлено о распределении 735 168 билетов, то в общей сложности, начиная с сентября 2017 года, цифра составила 1 303 616 билетов.

Подчеркивается, что спрос на билеты велик во всем мире. За последний период продаж большая часть, что логично, досталась россиянам - 197 832 билета. Среди запросов из других стран лидировали Колумбия, Бразилия, Перу, Германия, США, Мексика, Австралия, Аргентина, Англия и Польша. В общей сложности зарубежными болельщиками было приобретено 65% билетов, доступных на минувшем этапе продаж путем жеребьевки.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"До матча открытия Чемпионата мира по футболу ФИФА осталось всего 94 дня, и мы очень рады, что продажи билетов проходят с таким успехом. Огромный спрос на билеты как в России, так и за рубежом говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире", - подчеркнула генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Уже 13 марта в 12:00 по московскому времени возобновятся продажи билетов в порядке живой очереди. Приобрести их в режиме реального времени при условии наличия болельщики смогут на сайте fifa.com/bilet. Отмечается, что доступны будут все матчи, кроме встречи между командами Аргентины и Исландии, а также финала. Будут в продаже билеты и четвертой категории, зарезервированной специально для резидентов РФ.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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ФИФА также напомнила, что указанный сайт является единственным официальным каналом по продаже билетов на матчи мирового первенства. Билеты, приобретенные через другие источники, будут аннулированы, а их владельцам будет отказано в посещении стадиона и финансовой компенсации. Отмечается, что за последние несколько месяцев удалось предотвратить множество попыток незаконной продажи билетов через сайты и социальные сети в разных странах.

Счастливым обладателям билетов нельзя забывать о необходимости приобрести FAN ID - так называемый паспорт болельщика. Помимо того, что этот документ дает ряд привилегий, без него нельзя будет попасть на стадион даже при наличии билета. Все подробности о том, как оформить паспорт болельщика, можно узнать на сайте fan-id.ru.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России.

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