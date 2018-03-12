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12.03.2018 11:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэроэкспресс в Домодедово стал самым популярным у пассажиров

Текст: Светлана Батова

Самый популярный аэроэкспресс в Москве ходит в Домодедово. На нем в прошлом году в аэропорт и из аэропорта проехали 4,74 млн пассажиров. Ему "дышит в затылок" Шереметьево - туда и оттуда уехали 4,7 млн человек. Внуково отстает от них в два раза. В компании по просьбе "РГ" подсчитали пассажиропоток на аэроэкспрессах.

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Пассажиропотоки в аэропорты очень зависят от времени года и даже месяца. Абсолютный рекорд принадлежит Домодедово в июле прошлого года - тогда за месяц аэроэкспрессы перевезли 490 тысяч человек (для сравнения, это примерно ежесуточный пассажиропоток на МЦК). Все три летних месяца были "горячими" для аэропортов. Если обычно ежемесячный пассажиропоток для Домодедова и Шереметьева остается до 400 тысяч, то в июне в Шереметьево поехало 430 тысяч человек, в июле - 429 тысяч, в сентябре - 417 тысяч. В октябре в Домодедово направлялось уже меньше пассажиров (390 тысяч), а в Шереметьево по-прежнему люди ехали с большим энтузиазмом: в октябре билеты на аэроэкспресс купили 439 тысяч человек. В декабре пассажиры по-прежнему предпочитали вылеты из Шереметьево - 424 тысячи, (из Домодедово - 363). В январе 2018 года в и из аэропорта Домодедово отправились "всего" 285 тысяч пассажиров, но уже в феврале их было 304 тысячи.

В целом же, как отмечают в компании, за последний год пассажиропоток на всех направлениях в аэропорты вырос на 0,6 процента.

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