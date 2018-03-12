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12.03.2018 18:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более 35 тысяч пенсионеров записались в проект для старшего поколения

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев
Больше 35 тысяч пенсионеров записались за первую неделю работы пилотного проекта "Активное долголетие", запущенного в столице. Об этом заявил на закрытии форума мэр Москвы Сергей Собянин. "То, что проект "Активное долголетие" так активно сегодня обсуждался, а на круглых столах прозвучали десятки интересных инициатив, доказывает, что он будет подержан москвичами и реально воплотится в жизнь", - сказал мэр.

По его словам, старшему поколению сегодня требуется помощь и поддержка. Не последнюю роль играет и социальная помощь, включая различные льготы и патронажную службу, паллиативную помощь, развитие здравоохранения. "Все это часть большой системной работы, которую мы должны совершенствовать. Чем больше пожилых людей, тем больше внимание им нужно удивлять. Чем больше они будут активны, тем лучше будут себя чувствовать, но и отдыхать им тоже нужно", - сказал Собянин и заметил, что люди старшего возраста заслужили качественную и активную жизнь на  пенсии.

"На первый взгляд кажется - государство выплачивает пенсии, вот и пусть отдыхают, но ситуация меняется, мы видим, как пенсионеры становятся активнее. В центры соцобслуживания приходит все больше людей, которые хотят вместе проводить время и заниматься в кружках. При этом центры не могут вместить большого количества людей, поэтому и родилась идея большого московского проекта, который даст новые возможности пенсионерам участвовать в разных активностях", - рассказал Собянин.

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Мэр поддержал идею НИУ Высшей школы экономики привлекать к проекту некоммерческие организации, чтобы пенсионеры могли сами становиться инициаторами новых проектов или вступать в ряды волонтеров. Директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова сказала, что НИУ ВШЭ регулярно следят за индексом активного долголетия в разных странах. Согласно последним данным, московские пенсионеры экономически и социально активнее, чем пожилые люди европейских столиц.  "Помимо новых знаний они сохранили связь с внуками, соседями, а это большой актив, на который нужно делать ставку. Чем дольше люди экономически активны, тем дольше они живут и лучше себя чувствуют", - отметила она. И добавила, что Высшая школа экономики готова проводить регулярный мониторинг успешности пилотного проекта "Активное долголетие": "Уверена, позитивные результаты не заставят себя ждать".

Собянин: Образование для столицы остается в числе приоритетов

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