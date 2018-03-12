Еще один автобусный маршрут в Москве заработал без турникетов

С сегодняшнего дня отключены турникеты на 37-м автобусном маршруте, пролегающем через МКАД от станции метро "Красногвардейская" до Теплого стана.

Как сообщает Мосгортранс, в общей сложности сейчас без турникетов работают 77 автобусных маршрутов.

Напомним, с Нового года отключили турникеты на 72 маршрутах, где работали автобусы особо большой вместимости. Кроме того, вход во все двери разрешен и в обычных больших автобусах, если они работают на таком маршруте. Еще в пяти маршрутах, включая 37-й, отключили турникеты за последние два с половиной месяца.

Свободный вход во все двери ускоряет поездку пассажирам на 5-15 минут. При этом в январе количество безбилетников на таких маршрутах выросло на 12 процентов.