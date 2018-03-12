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12.03.2018 19:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава ЦИК оценила подготовку корпуса наблюдателей ОП Москвы на выборах

Текст: Сергей Жуков
Более четырех тысяч наблюдателей за выборами президента, набранных Общественной палатой Москвы, прошли обучение и отправятся в специальных жилетках 18 марта на избирательные участки столицы. Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Свой пул наблюдателей Общественная палата, напомнил он, формирует впервые.

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"Их главное отличие от всех остальных - вести наблюдение не в пользу конкретного кандидата, а делать это в первую очередь в интересах всех избирателей", - пояснил Шапошников.

Обучение, по его словам, общественники прошли успешно. Занятия по основам избирательного права для них проводили юристы Московской и Центральной избирательных комиссий, а так же общественных организаций. Каждый участник получил "Памятку наблюдателя" с подробным описанием своих прав и обязанностей, выдержками из законодательства.

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Финальные занятия в Мосгордуме посетила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она пообещала: все, кто захотел быть наблюдателем, будут задействованы на предстоящих выборах президента.

"Востребованы будут все, - добавила она. - Мы с вами союзники, выборы нужно вывести на новый уровень, чтобы у людей не было никаких сомнений".

Желающих Памфилова пригласила присоединиться к контрольным группам, куда обычно входят члены оппозиционных партий. Они следят за вводом бюллетеней в систему ГАС "Выборы". Общественники будут следить за выборами также из Общественного штаба. Представители политических партий, общественники и журналисты в 2013 году впервые наблюдали отсюда за борьбой претендентов за кресло мэра столицы. В штаб поступала вся картинка с избирательных участков.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Минувшей осенью на муниципальных выборах в него вошли и юристы, которые консультировали кандидатов и при необходимости выезжали на место голосования для разбора спорных моментов. В предстоящее воскресенье на президентских выборах будет так же. Единственное, к ним добавятся наблюдатели Общественной палаты, которые будут контролировать ход голосования непосредственно на участках.

По словам председателя Комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексея Венедиктова, политические партии с этой задачей не справляются - прошлые выборы в Госдуму это наглядно показали. Он напомнил, что тогда "Единая Россия" закрыла наблюдателями только 32% участков, КПРФ - 22%, а "Яблоко" - 0,5%.

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