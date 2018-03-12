Глава ЦИК оценила подготовку корпуса наблюдателей ОП Москвы на выборах

Более четырех тысяч наблюдателей за выборами президента, набранных Общественной палатой Москвы, прошли обучение и отправятся в специальных жилетках 18 марта на избирательные участки столицы. Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Свой пул наблюдателей Общественная палата, напомнил он, формирует впервые.

"Их главное отличие от всех остальных - вести наблюдение не в пользу конкретного кандидата, а делать это в первую очередь в интересах всех избирателей", - пояснил Шапошников.

Обучение, по его словам, общественники прошли успешно. Занятия по основам избирательного права для них проводили юристы Московской и Центральной избирательных комиссий, а так же общественных организаций. Каждый участник получил "Памятку наблюдателя" с подробным описанием своих прав и обязанностей, выдержками из законодательства.

Финальные занятия в Мосгордуме посетила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она пообещала: все, кто захотел быть наблюдателем, будут задействованы на предстоящих выборах президента.

"Востребованы будут все, - добавила она. - Мы с вами союзники, выборы нужно вывести на новый уровень, чтобы у людей не было никаких сомнений".

Желающих Памфилова пригласила присоединиться к контрольным группам, куда обычно входят члены оппозиционных партий. Они следят за вводом бюллетеней в систему ГАС "Выборы". Общественники будут следить за выборами также из Общественного штаба. Представители политических партий, общественники и журналисты в 2013 году впервые наблюдали отсюда за борьбой претендентов за кресло мэра столицы. В штаб поступала вся картинка с избирательных участков.

Минувшей осенью на муниципальных выборах в него вошли и юристы, которые консультировали кандидатов и при необходимости выезжали на место голосования для разбора спорных моментов. В предстоящее воскресенье на президентских выборах будет так же. Единственное, к ним добавятся наблюдатели Общественной палаты, которые будут контролировать ход голосования непосредственно на участках.

По словам председателя Комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексея Венедиктова, политические партии с этой задачей не справляются - прошлые выборы в Госдуму это наглядно показали. Он напомнил, что тогда "Единая Россия" закрыла наблюдателями только 32% участков, КПРФ - 22%, а "Яблоко" - 0,5%.