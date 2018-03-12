Калуга признана "Городом, где хочется жить"

12 марта на рабочем совещании руководителей подразделений городской управы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил городскому голове Константину Горобцову диплом победителя международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить - 2017".

Калуга одержала победу в номинации "За организацию поддержки частных бизнес-инкубаторов, расположенных на территории муниципального образования".

- Смотр-конкурс был организован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов при поддержке Исполкома СНГ, Государственной Думы, Совета Федерации и Общероссийского Конгресса муниципальных образований, - рассказал Александр Иванов, - целью конкурса было выявление, систематизация и продвижение лучшего опыта городов СНГ и Евразийского экономического сообщества, изучение реальных достижений в решении вопросов местного значения, проблем социально-экономического развития.

В настоящее время в Калуге действуют три бизнес-инкубатора: "Материалы и компоненты электроники", "Бизнес-инкубатор информационных технологий" и "Калужский студенческий бизнес-инкубатор".

На площадях инкубаторов расположены 25 субъектов малого и среднего предпринимательства, объем их выручки в прошедшем году составил 152,5 млн. рублей, размер налоговых платежей в бюджеты всех уровней - 14 миллионов рублей.