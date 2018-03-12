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12.03.2018 19:30
Проект: В регионах

Калуга признана "Городом, где хочется жить"

12 марта на рабочем совещании руководителей подразделений городской управы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил городскому голове Константину Горобцову диплом победителя международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить - 2017".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Калуга одержала победу в номинации "За организацию поддержки частных бизнес-инкубаторов, расположенных на территории муниципального образования".

Фото: Калужская городская Дума
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- Смотр-конкурс был организован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов при поддержке Исполкома СНГ, Государственной Думы, Совета Федерации и Общероссийского Конгресса муниципальных образований, - рассказал Александр Иванов, - целью конкурса было выявление, систематизация и продвижение лучшего опыта городов СНГ и Евразийского экономического сообщества, изучение реальных достижений в решении вопросов местного значения, проблем социально-экономического развития.

В настоящее время в Калуге действуют три бизнес-инкубатора: "Материалы и компоненты электроники", "Бизнес-инкубатор информационных технологий" и "Калужский студенческий бизнес-инкубатор".

На площадях инкубаторов расположены 25 субъектов малого и среднего предпринимательства, объем их выручки в прошедшем году составил 152,5 млн. рублей, размер налоговых платежей в бюджеты всех уровней - 14 миллионов рублей.

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