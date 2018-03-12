В России живут более семи тысяч человек старше ста лет. И скоро их станет больше, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на форуме "Активное долголетие Москвы-2018". По ее словам, еще несколько лет назад россиян такого возраста было всего несколько десятков. Вице-премьер уточнила, что за ближайшие семь-восемь лет число долгожителей в возрасте сто лет и больше увеличится на порядок.

"Очень важно сделать качественной жизнь тех, кто перешагнул определенный возрастной рубеж. И правительство должно сделать все возможное, чтобы люди в возрасте 100+ чувствовали себя полноценными членами общества", - добавила Ольга Голодец.

Что касается продолжительности жизни в России, то сейчас она составляет 72,7 года. И должна вырасти за десятилетие до 80 лет. Тема увеличения продолжительности жизни в России - абсолютный приоритет, и она была отмечена в Послании президента Федеральному Собранию. "Это не только наша цель, это наша задача и наше обязательство теперь", - подчеркнула Голодец.

За ближайшие 7-8 лет число долгожителей в России в возрасте 100 лет и больше увеличится на порядок

В "клуб" стран с продолжительностью жизни выше 70 лет Россия вступила всего 4 года назад. Сейчас правительству предстоит сосредоточиться на том, чтобы жители отдаленных поселков и городов имели доступ к высокотехнологичной медицинской помощи и эффективной скорой помощи. "Это будет предметом нашей заботы и предметом нашего внимания на ближайшие годы", - сказала вице-премьер правительства. Еще одна задача: геронтологическая помощь людям старших возрастов должна стать максимально доступной россиянам. Пока же в России, по словам Голодец, есть один регион, где продолжительность жизни уже достигла рубежа в 80 лет. Москва, где живут в среднем уже 77 лет, перешагнет эту планку через полтора-два года. Тем интереснее может быть ее опыт другим регионам.

Каждый третий пенсионер в Москве хотел бы заниматься спортом и повышением образования

В столице переоснащены современным оборудованием все поликлиники и стационары. У пожилых людей в возрасте 55 и старше появились свои врачи, к которым они могут не только прийти на прием, но и в любой момент позвонить, получить консультацию. Сейчас московские власти стараются помочь найти пенсионерам занятие по душе, возможности для физического и творческого развития. С этой целью столица запустила собственный проект по активному долголетию. И уже с 1 марта во всех территориальных центрах соцобслуживания стартовал прием заявок от представителей серебряного возраста. Буквально за неделю запуска проекта москвичи заполнили 36 тысяч анкет-заявок. По данным их анализа, большинство пенсионеров - 33%, хотели бы заняться спортом, 30% - повышением образования, 13% - творчеством, 11% - танцами, 7% - пением и 4% - рисованием. И такие возможности теперь у них есть.

"На эту программу физического, интеллектуального активного долголетия из бюджета города выделены серьезные деньги", - рассказал заммэра Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников. "Программа построена так, что все направления базового пакета будут доступны горожанам в каждом районе города и совершенно бесплатно, - дополнил руководитель департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян. - Активный образ жизни должен стать трендом для представителей старшего поколения". Более 1,5 тысячи организаций - школ, спортклубов, библиотек города - уже высказали свою готовность предоставить для занятий пожилых людей 5 тысяч площадок. Причем проект привлек внимание не только госучреждений. Желание участвовать в нем выразили 55 предприятий бизнеса и 40 - некоммерческих организаций. Многие из них готовы бесплатно заниматься с пенсионерами, но и проблем с финансированием проекта у Москвы нет, по словам Владимира Петросяна, за час занятий город тратит по 165 рублей на человека.