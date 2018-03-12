На орловчанку завели дело за нарушение тайны телефонных разговоров

Следственные органы Орловской области возбудили уголовное дело в отношении управляющей одного из офисов оператора сотовой связи, подозреваемой в незаконной передаче постороннему детализации телефонных звонков.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, дело заведено по части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

По версии следствия, в ноябре-декабре прошлого года подозреваемая вошла во внутреннюю сеть компании и получила доступ к конфиденциальной информации. Затем скопировала детализацию телефонных переговоров по одному из номеров и передала ее "заинтересованному лицу".

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отметили в СУ СК.

О мотиве действий подозреваемой пока не сообщается. Ей грозит наказание от штрафа в размере 100 тысяч рублей до лишения свободы сроком на четыре года.