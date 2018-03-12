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12.03.2018 11:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Самую доступную квартиру в Москве в марте можно снять за 20 тысяч рублей - именно такой ежемесячный платеж просят хозяева "однушки" в Северном Бутово на юго-западе Москвы. В квартире нет мебели, и сдается она с условием, что квартиранты сделают ремонт в счет оплаты проживания или приобретения мебели.

Расположена сдаваемая квартира на 16-м этаже в 17-этажном доме на улице Маршала Савицкого. До станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" от нее нужно добираться 5 минут транспортом.

Аренда квартир принесла в московский бюджет 1,3 млрд рублей

Традиционный ежемесячный рейтинг самых экономичных предложений аренды жилья в Москве составила компания "Инком-Недвижимость". На втором месте в нем оказалась 1-комнатная квартира на 5 этаже в 5-этажном доме на Волгоградском проспекте, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Кузьминки". В квартире минимум мебели, а арендная ставка составляет 21 тысячу рублей.

Третье место по доступности заняла "однушка" на 4-м этаже 25-этажной новостройки на Синявинской улице, в 15 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал". Ремонт не нужен, мебель и бытовая техника в наличии, цена - 23 тысячи рублей в месяц.

Остальные места в ТОП-10 рейтинга также заняли однокомнатные квартиры, которые сдаются по цене от 24 до 31 тысячи рублей в месяц. В предыдущем, февральском рейтинге самая доступная квартира в Москве сдавалось тоже за 20 тысяч рублей.

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