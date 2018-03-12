Орловский областной суд удовлетворил иск жителя Орла, получившего травму по вине водителя маршрутного автобуса.

Несчастный случай произошел в марте 2017 года. Мужчина ехал по маршруту на автобусе "ПАЗ", а когда выходил из салона на своей остановке, дверь неожиданно стала закрываться. В итоге когда одной ногой он уже ступил на асфальт, вторую зажало дверью. Пассажиры в салоне заметили это, когда автобус тронулся с места, и тут же крикнули водителю, чтобы он затормозил. Тот открыл дверь, но остановил машину не сразу. Из-за этого пострадавший упал, и заднее колесо переехало ему ногу. С места ДТП его на "скорой" доставили в больницу, где диагностировали перелом. На лечение ушло несколько месяцев, но травма дает о себе знать и сейчас. Мужчина потребовал от владельца маршрутки - индивидуального предпринимателя - компенсацию морального вреда. Свои страдания он оценил в 200 тысяч рублей.

По заявлению истца произошедшее было признано страховым случаем. Ему выплатили страховое возмещение в 221 тысячу рублей. Что касается моральной компенсации, то суд исходил из следующего: водитель причинил пассажиру вред, находясь на своем рабочем месте и исполняя трудовые обязанности - следовательно, ответственность несет работодатель. При определении размера компенсации морального вреда было учтено заключение областного бюро судебно-медицинской экспертизы и лечащего врача. По их мнению, здоровью пассажира был причинен вред средней тяжести.

Заявленную в иске сумму суд посчитал завышенной и снизил ее до 50 тысяч рублей. Кроме того, в пользу пассажира с предпринимателя взыскан штраф в пять тысяч рублей за отказ добровольно выполнить законные требования потребителя.