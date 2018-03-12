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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По делу Тельмана Исмаилова вынесен первый приговор

Текст: Владимир Федосенко
В Красногорском городском суде Московской области закончился первый судебный процесс по делу о расстреле двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ - в убийстве двух и более лиц, и по статье 222 УК РФ - в незаконном обороте оружия.
Фото: depositphotos.com
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Керимов признался в убийстве и сотрудничал со следователями. Он дал показания на других участников преступления и заключил с судом соглашение.

Следующий процесс по делу о расстреле предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева начнется в ближайшее время - следствие в отношении предполагаемого организатора убийства Рафика Исмаилова завершено, ему предъявлено окончательное обвинение. Этот фигурант уголовного дела - родной брат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Рафик арестован и находится под стражей в одном из столичных следственных изоляторов. А на Тельмана и еще одного брата, Вагифа, выдана санкция суда на арест по обвинению в двойном убийстве. Но заочно. Оба скрываются от следствия за границей. Они объявлены в розыск.

По версии следствия, Тельман Исмаилов совместно со своими братьями разработал план убийства владельца торговых комплексов ТЦ "Строй-маркет" Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Брилева. В роли исполнителя заказного убийства выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей, которые от полученных ранений скончались на месте преступления. Из машины не украли ценные вещи и деньги, поэтому следователи сразу сделали вывод, что это убийство по заказу. Обоих мужчин застрелили в затылок. Вероятно, убийца был на заднем сиденье.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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Чтобы выяснить, кто ехал в машине вместе с бизнесменами, следователи посмотрели записи с камер. Оказалось, что на ближайшей к месту преступления заправке в машину к ним из другого автомобиля (за рулем которого был Рафик Исмаилов) пересел мужчина. Его личность тоже быстро раскрыли - им и оказался Мехман Керимов.

Как считают следователи, мотивом убийства стал конфликт между одним из убитых бизнесменов и Тельманом Исмаиловым. Первый якобы не вернул последнему деньги, вырученные от продажи принадлежащего им обоим торгово-развлекательного центра.

Следствием установлено, что именно Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и спрятать оружие преступления.

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