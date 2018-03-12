Под Москвой сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой и тараном

Подмосковным полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить неадекватного водителя. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД региона, нарушитель разбил три машины ДПС и несколько гражданских. Один инспектор получил травмы.

Сигнал в полицию поступил от очевидцев: на парковке у ТЦ в Клину водитель начал бить машины посетителей. Было похоже, что дебошир изрядно выпил. Когда на место приехала полиция, мужчина попытался скрыться и протаранил служебную машину. Началась погоня. К ГИБДД подключились бойцы Росгвардии, но водитель не останавливался. Полицейским пришлось стрелять: беглец то и дело создавал аварийные ситуации. Его в итоге блокировали и задержали.

Злоумышленником оказался 35-летний житель Новгородской области. Оказалось, что машина, на которой он ехал, находится в угоне. Полиция начала проверку.